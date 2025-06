Open di golf, tutto pronto. I big all’Argentario. Nuovo premio per i giovani

MONTE ARGENTARIOTutto pronto per l’82esimo Open d’Italia, che da giovedì 26 a domenica 29 metterà di fronte i più forti giocatori del mondo sul percorso dell’Argentario Golf Club. Dove parteciperanno cinque tra i migliori dieci giocatori della ‘Race to Dubai’, 15 vincitori stagionali, un montepremi di tre milioni di dollari e la diretta su Sky Sport: sono le caratteristiche dell’Open d’Italia di golf, che torna in Toscana dopo 42 anni e andrà in scena da giovedì a domenica, sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario. Saranno 156 i campioni che si contenderanno il titolo, a 100 anni dalla prima edizione: tra questi anche cinque big come l’inglese John Parry, il norvegese Kristoffer Reitan, Daniel Hillier, Martin Couvra e Shaun Norris. La competizione - che sarà a ingresso libero - si disputerà sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno: il montepremi è di tre milioni di dollari, di cui 552.500 al vincitore. Saranno in palio due posti per il ‘The open’, il mayor più antico al mondo. E ci sarà anche un premio di 25mila euro per riconoscere e sostenere la crescita e l’affermazione di nuovi talenti, obiettivi molto caro all’indimenticato presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti. È la prima volta che viene istituito questo riconoscimento: a partire infatti da questo 82simo Open d’Italia il montepremi del torneo si arricchirà di un nuovo inedito premio. La famiglia Chimenti, attraverso la neocostituita "Fondazione Franco Chimenti", mette infatti in palio il Memorial Franco Chimenti, un premio golfistico internazionale rappresentato da un trofeo e da un premio in denaro dell’importo di 25mila euro, che verrà assegnato al miglior giovane classificato. Il Memorial, in accordo con la Federazione Italiana Golf e in osservanza delle regole imposte dal Dp World Tour, avrà cadenza annuale. Il premio andrà a quel giocatore, italiano o straniero, che avrà concluso il torneo con il minor numero di colpi, a condizione che sia nato dopo il 1° gennaio 2000. Imponente anche il servizio di sicurezza: circa 300 volontari per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli spettatori. Sono state predisposte tre aree parcheggio: strada provinciale 161, a 500 metri dall’ingresso, con servizio navetta gratuita attivo dalle 7 alle 20; ex Deposito aeronautico di Porto Santo Stefano, con navetta gratuita; ex idroscalo di Orbetello, servito da navette gratuite.