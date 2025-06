Taglia Guelfa, vince Tommaso Pazzini

MASSA MARITTIMA

Va ad un balestriere massetano il trofeo messo in palio quest’anno, per celebrare la Taglia Guelfa, la storica rievocazione con cui Massa Marittima vuole ricordare la Lega Guelfa fra le città toscane che si unirono e ’Taglia Guelfa’ era l’espressione militare in caso di necessità per difendere la propria libertà. Nel campo di tiro nella zona di Monacelle è stata la freccia di Tommaso Pazzini (foto) quella più precisa ma con lui altri tre campioni metalliferi si sono piazzati nelle zone altissime della graduatoria.

Nella finale, infatti dietro a Pazzini, si sono classificati, al secondo posto Angelo Melis che a sua volta ha preceduto Tommaso Santini e Lorenzo Toninelli.

Un pomeriggio di festa di amicizia che oltre ai balestrieri massetani, fra l’altro si gareggiava non vestendo i tradizionali costumi ma semplicemente in borghese, ha visto scendere in città rappresentanti di San Sepolcro, della Repubblica di San Marino di Terra del Sole di Pisa ed altri ancora.

Una festa per gli amenti della specialità.

Ospitalità per tutti e alla fine una soddisfazione grande per il neo Rettore Stefano Martinozzi che ha salutato tutti augurando un ’in bocca al lupo’ in vista dell’appuntamento per il Torneo nazionale della balestra che quest’anno è in programma nella Repubblica di San Marino alla fine di luglio.

Roberto Pieralli