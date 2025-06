San Giovanni 2025 a Firenze, la guida. Orari e eventi dai cortei ai “fochi”

Firenze, 22 giugno 2025 – Tante iniziative a Firenze martedì 24 giugno per celebrare il patrono, San Giovanni. Cortei, regate, spettacoli, arte, musica e la finalissima del Calcio Storico scandiscono una giornata intensa che si concluderà con l’atteso spettacolo pirotecnico dei “Fochi“ dal piazzale Michelangelo.

I festeggiamenti si aprono alle 8.30 con il tradizionale Corteo degli Omaggi, che quest’anno parte dalla nuova sede della Società San Giovanni Battista in piazza de’ Peruzzi. Il corteo attraverserà le vie del centro storico fino a piazza della Signoria, dove si concluderà intorno alle 10.

Alle 17, sul Lungarno Anna Maria de’ Medici, ai Canottieri, è in programma il Palio remiero di San Giovanni.

Alle 18 in piazza Santa Croce si disputa la finale del Calcio Storico tra i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni. Numerosi i provvedimenti sulla viabilità: divieti di sosta già dalle 00.00 del 24 giugno in via Magliabechi (fino alle 2 del 25 giugno) e, fino alle 20, anche in via Ghibellina (lato numeri pari), largo Bargellini e Borgo Santa Croce. Dalle 11 scatteranno i divieti di transito in piazza dei Peruzzi, Borgo dei Greci e via Torta. Alle 13 chiusura totale dell’area di piazza Santa Croce e strade limitrofe: via dei Benci, via Verdi, via Pepi, via Giovanni da Verrazzano, via dell’Anguillara, Corso Tintori, via Malenchini e lungarno della Zecca Vecchia. Previsti anche sensi unici provvisori e revoche di corsie preferenziali.

Modifiche alla circolazione anche per il passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina tra le 15 e le 20. Tra le 15 e le 17 transito vietato in vie centrali come via dei Banchi, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via dei Calzaioli, via dei Neri e piazza Santa Croce. Dalle 16.15 alle 17.15 sarà inoltre chiusa via dell’Oriuolo per la fermata dei bus dei calcianti.

Alle 21, infine, sul Lungarno della Zecca Vecchia la serata dei Fochi sarà presentata da Giulia Quercioli e Alessandro Masti di Radio Toscana. Ad accompagnare il pubblico in attesa dello spettacolo pirotecnico, il Clem Saxophone Quartet, in collaborazione con il Conservatorio Cherubini. Quindi, alle 22, tutti con la testa all’insù per ammirare i fuochi di San Giovanni.

Il Forte Belvedere riapre alla città

Il 24 giugno riapre anche uno dei luoghi simbolo di Firenze, il Forte Belvedere, con ingresso gratuito per i residenti della Città Metropolitana. Per l’inaugurazione saranno offerte gratuitamente le visite guidate “Forme di città” alle 17 (famiglie con bambini) e alle 18.30 (per adulti), su prenotazione a [email protected] o 055-0541450. Il Forte Belvedere sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19).