Calcio Storico, Rossi contro Verdi: attesa per la finale. Carlo Conti il Magnifico Messere

Firenze, 23 giugno 2025 – L'attesa è di quelle febbrili come ogni anno. Spalti pieni, voglia di assaporare vittoria e tradizione. La finalissima del Calcio Storico si incastona anche stavolta in un programma di San Giovanni fitto di eventi per la città, ma la sfida tra Rossi e Verdi si ritaglierà un ruolo fondamentale nel tardo pomeriggio di domani (il via alle 18). Edizione da record, con le immagini televisive trasmesse anche negli Stati Uniti. La finale sarà preceduta dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle 15.45 da piazza Santa Maria Novella e passerà da piazza della Signoria. Protocollo da rispettare nei minimi dettagli. Sul sabbione si daranno battaglia i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San Giovanni. I primi difendono il titolo conquistato lo scorso anno contro gli Azzurri grazie alla golden caccia. Nel replay della finale di dodici mesi fa non c'è stata però partita. Semifinale a senso unico, con i Rossi padroni del campo fin dai primi istanti. Corazzata quella rossa, che arriva alla finale con i favori del pronostico. Dominati a livello fisico, rapidi in attacco. Probabilmente i calcianti rossi hanno anche speso meno energie del previsto nel corso di una semifinale dominata, controllata agevolmente nel finale. Discorso diverso per i Verdi, che hanno battuto i Bianchi in una partita molto più combattuta nella quale sono riusciti a sovvertire il pronostico. Squadra piena d'entusiasmo e di buonissime individualità. Sicuramente da non sottovalutare. La vittoria al quartiere di San Giovanni manca dal 1996 e il successo contro i Rossi non arriva dal 2015. Restando nel campo delle statistiche, l'ultima finale tra i due quartieri manca dal 2018, anno di un'edizione particolare e discussa, alla quale non parteciparono gli Azzurri in polemica con l’amministrazione comunale per le decisioni prese in seguito alla semifinale sospesa l’anno prima contro i Bianchi. L'ultimo incrocio tra i due colori è dell'11 giugno del 2023, in una semifinale vinta dai Rossi per 7 cacce e mezzo a due. Magnifico Messere sarà Carlo Conti. Il palio è stato realizzato dal maestro Nico Vascellari. I paliotti sono stati realizzati dagli studenti della scuola Alberti-Dante. La Finale sarà trasmessa in diretta su Toscana Tv, canale numero 11 del digitale terrestre, dalle 16 e in replica dalle 20. Oltre che in diretta negli Stati Uniti sulla piattaforma Zeam e, in differita, in Italia e in tutto il mondo su Dazn.