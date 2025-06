Sulle orme di Fattori. Il macchiaiolo Malesci

Inaugurata al Museo Casa di Giotto a Vespignano, nel comune di Vicchio, la mostra ’Sulle orme di Giovanni Fattori, principe dei Macchiaioli. Paesaggi di Giovanni Malesci pittore di Vicchio’. Un omaggio al pittore vicchiese, allievo ed erede di Giovanni Fattori, importante esponente del movimento artistico dei Macchiaioli. Dieci le opere esposte: ’Autoritratto del pittore’, ’Paesaggio con torrente’, ’Paesaggio con alberi’, ’Marina’, ’Case con fiume’, ’Zingari con cavallo’, ’Paesaggio’, ’Case sul fiume’ e ’Ponte a Vicchio’ di Malesci, oltre a una calcografia su carta di Giovanni Fattori ’Bovi al carro’. Curata dal direttore del Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico e del Museo Casa di Giotto, Giuseppina Carla Romby, la mostra è promossa dal Comune di Vicchio in collaborazione con l’associazione ‘Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico’ e con la Misericordia di Vicchio che ha concesso in prestito temporaneo le opere. La mostra resterà visitabile fino al 30 novembre. "Vicchio è terra di arte e di artisti, il suo meraviglioso paesaggio è stato ed è fonte di ispirazione. La mostra rappresenta un omaggio a un macchiaiolo importante come il vicchiese Malesci" le parole del vicesindaco Marco Gasparrini. Nell’occasione è stata inaugurata la sala ’Stella di Giotto’.