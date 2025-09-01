Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Sesto Fiorentino: incendio in una pizzeria
1 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Sesto Fiorentino: incendio in una pizzeria

Fiamme partite da un magazzino in una corte interna di via Gramsci. Locale dichiarato inagibile. Per fortuna nessun ferito tra gli inquilini del palazzo sovrastante

L'incendio nella pizzeria di Sesto

L'incendio nella pizzeria di Sesto

Sesto Fiorentino (Firenze), 1 settembre 2025 – Notte di paura, quella appena trascorsa, in via Antonio Gramsci a Sesto, dove un incendio ha interessato una pizzeria con annesso magazzino. L’allarme è scattato poco dopo le 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Calenzano e Fi-Ovest, supportati anche da un’autoscala.

Le fiamme si sono sviluppate in una baracca adibita a deposito all’interno di una corte. Denso fumo si è rapidamente propagato agli appartamenti del primo piano che si affacciano sulla stessa area. I pompieri hanno fatto evacuare sette persone, tra cui una con disabilità, tutte affidate al personale sanitario per i controlli del caso. Nessuna di loro ha avuto fortunatamente bisogno di ricovero.

Dopo lo spegnimento e la bonifica dei locali, gli inquilini hanno potuto far rientro nelle abitazioni. Più pesanti invece i danni per la pizzeria, dichiarata al momento non fruibile a causa dei fumi e delle compromissioni agli impianti.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici.

