Sesto Fiorentino: incendio in una pizzeria

Sesto Fiorentino (Firenze), 1 settembre 2025 – Notte di paura, quella appena trascorsa, in via Antonio Gramsci a Sesto, dove un incendio ha interessato una pizzeria con annesso magazzino. L’allarme è scattato poco dopo le 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con le squadre dei distaccamenti di Calenzano e Fi-Ovest, supportati anche da un’autoscala.

Le fiamme si sono sviluppate in una baracca adibita a deposito all’interno di una corte. Denso fumo si è rapidamente propagato agli appartamenti del primo piano che si affacciano sulla stessa area. I pompieri hanno fatto evacuare sette persone, tra cui una con disabilità, tutte affidate al personale sanitario per i controlli del caso. Nessuna di loro ha avuto fortunatamente bisogno di ricovero.

Dopo lo spegnimento e la bonifica dei locali, gli inquilini hanno potuto far rientro nelle abitazioni. Più pesanti invece i danni per la pizzeria, dichiarata al momento non fruibile a causa dei fumi e delle compromissioni agli impianti.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici.