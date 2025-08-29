Strage di olivi per l’incendio alimentato dal vento: intervento dell’elicottero

Sesto Fiorentino, 29 agosto 2025 – Paura per l’incendio che ha interessato un’oliveta in provincia di Firenze. Accade a Sesto Fiorentino, in località Serpiolle, nel pomeriggio di venerdì 29 agosto. Sono stati alcuni abitanti di via Belvedere, intorno alle 17.30, a chiamare i vigili del fuoco vedendo le fiamme e il fumo.

A intervenire, personale dalla sede centrale e dai distaccamenti di Firenze Ovest e Borgo San Lorenzo. Immediato l’inizio delle operazioni di spegnimento. Il fuoco ha danneggiato alcune baracche agricole.

Una fase dello spegnimento dell'incendio a Sesto Fiorentino

Spinto dal forte vento, ha danneggiato diverse piante di olivo dirigendosi poi verso alcune abitazioni e una parte di bosco. Avvicinandosi pericolosamente anche a alcune abitazioni. Fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo, grazie all’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, due fuoristrada e un mezzo pesante boschivo.

In volo, per scaricare acqua sull’incendio, anche l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo. Hanno preso parte alle operazioni anche diverse squadre dell’antincendio boschivo. Molte unità quindi, che hanno lavorato a lungo. In serata la situazione si è normalizzata. Diverso personale è rimasto per le operazioni di bonifica. Una ferita agli olivi, alberi preziosi per l’olio di grande qualità che viene prodotto in quella zona.