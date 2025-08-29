Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaStrage di olivi per l’incendio alimentato dal vento: intervento dell’elicottero
29 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Strage di olivi per l’incendio alimentato dal vento: intervento dell’elicottero

Strage di olivi per l’incendio alimentato dal vento: intervento dell’elicottero

Accade in provincia di Firenze, nel comune di Sesto Fiorentino, in località Serpiolle: lungo intervento dei vigili del fuoco. Diverse piante bruciate nel rogo. La situazione è poi tornata sotto controllo

Due fasi dello spegnimento dell'incendio che si è sviluppato a Sesto Fiorentino, in località Serpiolle

Due fasi dello spegnimento dell'incendio che si è sviluppato a Sesto Fiorentino, in località Serpiolle

Per approfondire:

Sesto Fiorentino, 29 agosto 2025 – Paura per l’incendio che ha interessato un’oliveta in provincia di Firenze. Accade a Sesto Fiorentino, in località Serpiolle, nel pomeriggio di venerdì 29 agosto. Sono stati alcuni abitanti di via Belvedere, intorno alle 17.30, a chiamare i vigili del fuoco vedendo le fiamme e il fumo.

Approfondisci:

Olio, verso un crollo della produzione. Periodo difficile nei frantoi

Olio, verso un crollo della produzione. Periodo difficile nei frantoi

A intervenire, personale dalla sede centrale e dai distaccamenti di Firenze Ovest e Borgo San Lorenzo. Immediato l’inizio delle operazioni di spegnimento. Il fuoco ha danneggiato alcune baracche agricole.

wef
Una fase dello spegnimento dell'incendio a Sesto Fiorentino

Spinto dal forte vento, ha danneggiato diverse piante di olivo dirigendosi poi verso alcune abitazioni e una parte di bosco. Avvicinandosi pericolosamente anche a alcune abitazioni. Fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo, grazie all’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, due fuoristrada e un mezzo pesante boschivo.

Approfondisci:

Olio toscano, nel 2025 produzione in calo. Ecco perché

Olio toscano, nel 2025 produzione in calo. Ecco perché

In volo, per scaricare acqua sull’incendio, anche l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo. Hanno preso parte alle operazioni anche diverse squadre dell’antincendio boschivo. Molte unità quindi, che hanno lavorato a lungo. In serata la situazione si è normalizzata. Diverso personale è rimasto per le operazioni di bonifica. Una ferita agli olivi, alberi preziosi per l’olio di grande qualità che viene prodotto in quella zona. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata