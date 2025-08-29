West Nile virus in Toscana, primo caso autoctono: il paziente non era reduce da viaggi

Cortona (Arezzo), 29 agosto 2025 – Primo caso di West Nile virus autoctono in Toscana: il paziente in questione, residente a Cortona, non ha effettuato viaggi o spostamenti durante il periodo di incubazione, per cui le autorità sanitarie lo hanno classificato come caso contratto localmente e non “importato”. Non è una buona notizia, ma sembrava inevitabile che prima o poi dovesse accadere.

La buona notizia invece è che il paziente sta bene: ha avuto febbre, malessere ed eruzione cutanea circa dieci giorni fa ma non ha mai necessitato di ricovero e attualmente si trova in buone condizioni di salute.

La diagnosi

Il medico di base ha ipotizzato la diagnosi, che poi ha segnalato il caso alla Igiene Pubblica e della Nutrizione, infine la diagnosi è stata confermata dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Donato di Arezzo, in collaborazione con il laboratorio di sierologia e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Che cos’è il West Nile Virus

Il West Nile Virus è un’infezione trasmessa principalmente dalle punture di zanzare del genere Culex, che si infettano nutrendosi su uccelli selvatici, serbatoio naturale del virus. La malattia non si trasmette da persona a persona e l’uomo, così come i cavalli e altri mammiferi, rappresenta un ospite finale che non contribuisce alla diffusione del virus.

Esperto di zanzare esamina un esemplare in una foto di repertorio. In Toscana registrato il primo caso autoctono di West Nile

Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica. Circa il 20% delle persone può sviluppare sintomi lievi come febbre, mal di testa, nausea o sfoghi cutanei. Solo in una piccolissima percentuale (meno dell’1%) si manifestano forme più gravi, soprattutto negli anziani o nei soggetti fragili.

La prevenzione

A seguito della conferma del caso, la Asl Toscana sud est ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo delle zanzare attraverso interventi di eliminazione dei focolai larvali e trattamenti larvicidi nelle aree non rimovibili, come tombini o fognature. Non sono invece previsti interventi straordinari con trattamenti adulticidi, in quanto non necessari nei casi isolati e in aree rurali o poco urbanizzate.

Cosa può fare il singolo cittadino

Le autorità sanitarie ricordano che “la collaborazione dei cittadini è fondamentale”.

Le raccomandazioni: