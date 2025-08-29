“Porte aperte all’Università”, le iniziative di orientamento sui corsi di studio e i servizi dell’Università di Siena

Arezzo, 29 agosto 2025 – Il 4 settembre si terrà ad Arezzo "Porte aperte all'Università", una serie di attività libere presso la sede universitaria del Pionta dell’Università di Siena (viale Cittadini, 33) con visite ai laboratori e alle aule, colloqui con i docenti, desk e punti di ritrovo da cui partiranno mini-tour alla sede.

Gli appuntamenti si tengono in un contesto informale e rappresentano un’occasione per accogliere le future studentesse e i futuri studenti dell'Università di Siena, ma anche i loro familiari. Nella stessa giornata sono previsti appuntamenti anche a San Giovanni Valdarno, presso il Centro di GeoTecnologie (via Vetri Vecchi, 34), oltre che a Siena e a Grosseto. In più momenti della giornata sarà possibile partecipare a brevi visite guidate agli spazi didattici, alle aule per le sessioni di laurea e agli spazi di studio.

Presso la sede universitaria di Arezzo sarà possibile informarsi sui corsi dell’area di Giurisprudenza e di quella di Economia, con i professori del corso di studi. I docenti saranno a disposizione tutta la mattina fino alle ore 13 circa.

Sempre presso il campus di Arezzo sarà attivo un desk informativo con studentesse e studenti tutor per informarsi sul corso di laurea triennale in "Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa" e sul corso di laurea magistrale in "Lingue per l'impresa e lo sviluppo"; la postazione sarà allestita dalle ore 10 alle ore 15 alla palazzina Donne.

I docenti del corso triennale, di nuova istituzione, in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile” e della laurea magistrale in “Storia e filosofia” saranno presenti dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 nell’aula 16 della palazzina Uomini. Per informazioni è possibile prendere anche contatto con il professor Fabio De Ninno: [email protected] .

Inoltre, dalle ore 10 alle ore 16.30, presso il campus sarà attivo un desk informativo a cura di docenti, tutor, laureandi e laureande, riferito in particolare ai corsi di laurea in: Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze della Formazione Primaria (ciclo unico), Scienze per la Formazione e la Consulenza pedagogica nelle organizzazioni (erogata dall'anno accademico 2025-26 in modalità online e in presenza).

A San Giovanni Valdarno nella stessa giornata, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, sarà attivo presso il Centro di GeoTecnologie (via Vetri Vecchi, 34) un desk informativo dedicato al corso di laurea triennale ad orientamento professionale in “Tecnologie per l'Ambiente, le Costruzioni ed il Territorio” , a cura delle studentesse e studenti tutor e dei docenti del corso.

Sarà distribuito materiale informativo e sarà possibile visitare aule e laboratori didattici. Continuano intanto i colloqui con i docenti sia in presenza che online e la consulenza e il supporto da remoto degli studenti tutor. Le informazioni su come prenotare un incontro sono pubblicate online: orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso .