Sindaco Tassini, la proposta: “Un nuovo casello sull’autostrada A1 in una posizione intermedia fra quelli di Arezzo e Valdarno”

Arezzo, 29 agosto 2025 – “In vista delle prossime elezioni regionali, vorrei invitare i candidati a valutare la realizzazione di un nuovo casello sull’autostrada A1 in una posizione intermedia fra quelli di Arezzo e Valdarno, mettendo questa opera al centro del dibattito sulla programmazione degli interventi in questo territorio, avviando un serio confronto con i vari soggetti che dovranno essere coinvolti così da dare risposte alle esigenze dei cittadini e del mondo produttivo e esprimere la propria posizione sull’argomento” così il sindaco di Laterina Pergine Valdarno Jacopo Tassini.

"L’autostrada A1 rappresenta infatti per il nostro territorio un’arteria di collegamento fondamentale. I due caselli di Arezzo e Valdarno servono importanti zone della nostra provincia, in cui sono presenti aree industriali di notevole rilievo. La distanza fra i due caselli è di 23km, notevole se paragonata alla media delle distanze fra le altre uscite dell’Autostrada del Sole.

Un casello intermedio da costruire fra le due uscite, avrebbe come collocazione naturale la zona fra il paese di Ponticino e Rimaggio, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, trovandosi circa a metà fra i caselli di Arezzo e Valdarno. La zona permetterebbe la realizzazione, in maniera piuttosto semplice, di uno svincolo per collegare l’uscita alla viabilità locale, in particolare alla strada regionale 69.

I vantaggi di una simile opera sarebbero tanti per il nostro territorio, e non mi riferisco solamente al Comune di Laterina Pergine Valdarno, ma anche a parte del Comune di Arezzo, a tutta la zona alle pendici del Pratomagno, alla Valdambra, fino ad arrivare ai confini con la provincia di Siena. Tutte queste aree disterebbero pochi minuti di macchina dall’uscita autostradale, sarebbe quindi un volano per lo sviluppo industriale del territorio dal momento che, come noto, le aziende tendono ad insediarsi in zone vicine agli accessi autostradali, ma anche un’occasione di crescita notevole per il turismo.

L’altro aspetto importante è che l’apertura di un nuovo casello alleggerirebbe la condizione del traffico sulla viabilità locale, sia nella zona del fondo valle, ma anche lungo la strada Sette Ponti, diminuendo il flusso dei mezzi che devono raggiungere le attuali uscite autostradali. Mi sono confrontato a riguardo anche con il Sindaco di Castiglion Fibocchi Marco Ermini che ritiene fondamentale questa opera per lo sviluppo del suo Comune.

Anche in caso di chiusura del tratto autostradale fra Valdarno e Arezzo la situazione che attualmente si crea è di notevole disagio, con mezzi pesanti costretti a transitare all’interno dei centri abitati, in particolare Ponticino, e rischi concreti per la circolazione. Un casello nella zona di Rimaggio offrirebbe un deciso miglioramento delle condizioni di traffico in situazioni simili.

È necessario avviare una discussione su questa opera che coinvolga la politica, i rappresentanti delle aziende e le categorie economiche e produttive, anche in vista della realizzazione della terza corsia in questo tratto di autostrada. La decisione deve essere estesa a vari livelli e sicuramente la regione può e deve diventare una delle principali parti in causa interagendo, oltre che con il Comune, anche con i vari interlocutori istituzionali, nonché con la società autostrade".