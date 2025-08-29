Bucine ride a teatro: al via la prima rassegna “Fraschetta di Bucine – Risate d’Autunno”

Arezzo, 29 agosto 2025 – Bucine si prepara a vivere un autunno all'insegna del teatro e della comicità. La Compagnia Teatrale Amatoriale La Fraschetta e la Filodrammatica L'Antica Fraschetta, con il contributo e il patrocinio del Comune di Bucine, lanciano infatti la prima rassegna di teatro amatoriale “Fraschetta di Bucine – Risate d'Autunno”, in programma dal 20 settembre all'8 novembre 2025 al Teatro Comunale. La, che debutta quest'anno, propone un cartellone vivace e variegato, con sette appuntamenti manifestazione che vedranno protagoniste compagnie teatrali amatoriali del Valdarno e della Toscana. Una vetrina che unisce passione, tradizione e divertimento, pensata per riportare il pubblico a teatro con il sorriso. Il sipario si alzerà sabato 20 settembre con la Filodrammatica L'Antica Fraschetta, che porterà in scena “Abbasso i mariti” di Tito Zenni, per la regia di Claudio Fuccini. L'ingresso è libero ma è consigliabile la prenotazione.