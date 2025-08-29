A Montevarchi un corso per avvicinarsi alla tecnologia digitale

Arezzo, 29 agosto 2025 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso gratuito di “Avvicinamento alla Tecnologia Digitale per principianti”, in programma alla Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi. Le lezioni, tenute da Rossano Di Bartolomeo, prenderanno il via il 1° ottobre e si svolgeranno in presenza, dalle 9 alle 13, presso la Sala Filanda. Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 20 ore, distribuite fino al 16 ottobre secondo il calendario indicato nella locandina. L’iniziativa rientra nel progetto di incontri, dibattiti e formazione promosso dalla Rete Documentaria Aretina delle Biblioteche, con il sostegno della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo (FSE), nell’ambito del programma “Scire” 2025-2027.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere psicologiche verso la tecnologia, fornendo strumenti digitali di base a chi non ha dimestichezza con il mondo digitale. Il progetto Scire – dal verbo latino scire, che significa “sapere” o “conoscere” – vuole promuovere un’educazione permanente e inclusiva, utilizzando le biblioteche come veri e propri hub culturali a servizio della comunità. Il corso non prevede crediti formativi né attestati di partecipazione. Per iscriversi è necessario compilare e consegnare i moduli disponibili online a questo link oppure ritirarli in formato cartaceo presso la Biblioteca della Ginestra. Da lunedì 1° settembre sarà possibile effettuare l’iscrizione online anche dal sito del Comune di Montevarchi.