Cosa FareLe otto sagre che non puoi perderti in Toscana: c'è anche il fritto protagonista
29 ago 2025
Naviga nell'articolo:

1

Le otto sagre che non puoi perderti in Toscana: c'è anche il fritto protagonista

2

Polenta che passione a Uliveto Terme

3

Tutti a Riparbella per un fritto d'autore

4

Tortello e carne alla brace, l'abbinamento di Borgo San Lorenzo

5

Da non perdere la festa di Masiano

6

Anche a Limite sull'Arno c'è il fritto

7

Sai cos'è il bardiccio? Ecco una sagra speciale

Le otto sagre che non puoi perderti in Toscana: c'è anche il fritto protagonista

Una fine estate con tanti appuntamenti per gustare prodotti gastronomici tipici in tante località. Attivissima la provincia di Pisa ma non solo: feste sono in programma un po' in tutta la regione

ll coniglio fritto, uno dei protagonisti delle sagre di questa fine di agosto

Firenze, 29 agosto 2025 - Ultimo scampolo d'estate, uno degli ultimi weekend prima dell'autunno. Ma se finiscono le vacanze, non chiudono le sagre, anzi. In questo weekend che chiude agosto 2025 gli eventi si susseguono. Ce n'è per tutti i gusti: tanti i paesi che organizzano feste per degustare piatti tipici. Con una particolarità: il fritto sarà grande protagonista. Ma non solo. Dai tortelli alla polenta, ci sono piatti davvero per tutti i palati. Ecco dunque le sagre da non perdere nel weekend, tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Maggiori informazioni sul sito Sagre Toscane. Oltre ai sei eventi che proponiamo in queste schede, ricordiamo anche la sagra della panella e della focaccia di Rapolano Terme con un ricco programma. Oltre alla immancabile sagra del coniglio fritto di San Miniato, che è andata avanti per tutto agosto e che arriva proprio in questo weekend al gran finale. 

© Riproduzione riservata