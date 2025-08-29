Le otto sagre che non puoi perderti in Toscana: c'è anche il fritto protagonista

Firenze, 29 agosto 2025 - Ultimo scampolo d'estate, uno degli ultimi weekend prima dell'autunno. Ma se finiscono le vacanze, non chiudono le sagre, anzi. In questo weekend che chiude agosto 2025 gli eventi si susseguono. Ce n'è per tutti i gusti: tanti i paesi che organizzano feste per degustare piatti tipici. Con una particolarità: il fritto sarà grande protagonista. Ma non solo. Dai tortelli alla polenta, ci sono piatti davvero per tutti i palati. Ecco dunque le sagre da non perdere nel weekend, tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Maggiori informazioni sul sito Sagre Toscane. Oltre ai sei eventi che proponiamo in queste schede, ricordiamo anche la sagra della panella e della focaccia di Rapolano Terme con un ricco programma. Oltre alla immancabile sagra del coniglio fritto di San Miniato, che è andata avanti per tutto agosto e che arriva proprio in questo weekend al gran finale.