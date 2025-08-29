Campi, tutto pronto per la prima edizione di 'Settembre Bambina 2025'

Campi Bisenzio, 29 agosto 2025 – Oltre venti appuntamenti tra spettacoli, laboratori e letture animeranno la città in occasione della prima edizione di “Settembre Bambina”, proseguimento di “Luglio Bambino” che per la prima volta continua a settembre, con la direzione artistica, la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e la partecipazione di varie associazioni del territorio, promosso e sostenuto dal Comune di Campi Bisenzio: per quattro giorni piazze, giardini, La Piccola Biblioteca, il Museo Archeologico di Gonfienti e il Teatrodante Carlo Monni si trasformano in un grande palcoscenico, offrendo a famiglie e bambini esperienze uniche tra creatività, gioco e cultura. Dopo il successo “Luglio Bambino” con quasi settemila presenze, anche “Settembre Bambina” si muove al grido di “EH!”, l’espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata. Da non perdere i tre spettacoli teatrali, momenti clou del festival: “Yes Land” (4 settembre, Piazza Dante), spettacolo sorprendente che trasforma il caos in poesia con clown, giocoleria, equilibrismo e acrobatica, “Velieri, la solcaconfini” al suo debutto in prima nazionale (6 settembre, Teatrodante Carlo Monni) che affronta il tema del dialogo come strumento di incontro e superamento dei conflitti, e “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati” (5 settembre, Piazza Dante) porta in scena la comicità popolare e le maschere della tradizione emiliana. “Settembre Bambina” è possibile, oltre al contributo del Comune di Campi Bisenzio, anche grazie al patrocinio e il bando di Regione Toscana, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze anche grazie al contributo di Centro Commerciale I Gigli, Pro Loco Campi Bisenzio e ChiantiBanca (info: www.lugliobambino.com). “Da quest’anno abbiamo raddoppiato l’offerta di un festival trentennale come Luglio Bambino - dichiara la direttrice Sandra Gesualdi - con 4 giorni di teatro ed eventi anche a settembre. Consapevoli - e la partecipazione ce ne ha dato conferma - che eventi culturali di qualità, con operatori e compagnie specializzati, studiati e dedicati per i più piccoli, abbiano una ricaduta positiva anche il termini sociali. Si scoprono luoghi come il teatro, il museo, la biblioteca attraverso linguaggi dell’immaginazione e del dialogo”. Il programma in dettaglio. Giovedì 4 settembre 2025 il festival prende il via nel Giardino di Bamboo alle ore 16.00 con “La città che vorrei”, un laboratorio artistico a cura di Pro Campi – Pro Loco Campi Bisenzio. Sempre nel pomeriggio, alle 17.00, al Museo Archeologico di Gonfienti si terrà l’incontro “Butehamon. A scuola di scrittura” nell’antico Egitto, lettura con l’autrice che avvicinerà i più piccoli al mondo della scrittura egizia. Alla stessa ora, in Piazza Aldo Moro, la Bocciofila Campigiana propone "Giochiamo a bocce”, un’esperienza di gioco tradizionale aperta a tutti, mentre nella Piccola Biblioteca la Biblioteca Tiziano Terzani invita i bambini al laboratorio e lettura sulle emozioni “Oggi come stai?”. Alle 18.30 si torna al Giardino di Bamboo per “Il baule dei suoni”, laboratorio musicale con oggetti alternativi a cura di Primera. La giornata si chiude in Piazza Dante alle ore 20.45 con “Yes Land” della compagnia Cordata For, spettacolo di teatro di strada che unisce clown, giocoleria, equilibrismo e poesia visiva. Proseguimento venerdì 5 settembre il Giardino di via Erbosa a San Donnino accoglie, alle ore 16.30, “La mia filastrocca", lettura e laboratorio sull’identità curato dalla Biblioteca Tiziano Terzani. Alle 17.00 torna l’appuntamento con “Giochiamo a bocce” in Piazza Aldo Moro con la Bocciofila Campigiana, mentre al centro commerciale I Gigli alle ore 17.00 e 18.00 Quinte OFF propongono “La compagnia del tesoro”, giochi, enigmi e una sfilata interattiva con personaggi del mondo dei pirati. Nel foyer del Teatro, alle 17.30, la Scuola di Musica di Campi Bisenzio apre le porte al pubblico con “Musica a porte aperte”, laboratorio musicale inclusivo. La serata si conclude in Piazza Dante alle 20.45 con il grande spettacolo di burattini “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati”, a cura de I Burattini di Mattia / Pupi di Stac, che porta in scena la tradizione emiliana con le maschere bolognesi.