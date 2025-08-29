Firenze, Chiara Francini presenta il libro 'Le querce non fanno limoni'

Il bluff di Putin

Cosa Fare
29 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Il 3 settembre nella Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli in dialogo con Cristina Manetti

La copertina del libro

Firenze, 30 agosto 2025 - Settembre si apre con un incontro che profuma di emozioni e di memoria: il 3 settembre alle 18.30, nella suggestiva Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli, Chiara Francini – attrice, scrittrice e voce amatissima del panorama culturale italiano – dialogherà con Cristina Manetti, giornalista e ideatrice de La Toscana delle donne. Al centro della serata il nuovo romanzo di Francini, Le querce non fanno limoni (Feltrinelli, 2025), una saga intensa e vibrante che attraversa cinquant’anni di storia italiana, dalle ombre della Resistenza agli anni di piombo, con una protagonista indimenticabile: Delia, ex partigiana, custode di memorie e di speranze..Un intreccio corale, epico e intimo al tempo stesso, che mescola grandi eventi storici e piccoli gesti quotidiani, cucendo insieme voci, cicatrici e sogni. Un libro che parla di resistenza – alla guerra, al dolore, al tempo – e di vita, con la scrittura calda e umana che contraddistingue l’autrice. L’ingresso è gratuito (fino a esaurimento posti). Un’occasione preziosa per inaugurare insieme la stagione degli eventi della Fondazione Zeffirelli, tra letteratura, memoria e passione.

© Riproduzione riservata