Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Ben-Essere – Lettura in Natura. Ecco il Progetto green Careggi Ospedale Biofilico

Domenica pomeriggio al Parco mediceo di Pratolino la cultura incontra la cura con il primo appuntamento della rassegna “Animae Loci. Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima”. Presenti amministratrici, scienziate, professioniste e artiste per raccontare come il benessere si costruisca anche attraverso la bellezza dei luoghi

di Caterina Ceccuti
Sesto, arriva Giancane in concerto al festival Liberi Tutti

"Il tour Estate magggica è una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi”. Il 4 settembre in Piazza Vittorio Veneto a ingresso libero

di MAURIZIO COSTANZO
CONTINUUM: danza e spettacolo a Palazzo Medici Riccardi

Domani sera alle 21, nell'ambito della rassegna Site Dance, il cortile di Michelozzo ospiterà lo spettacolo ideato da Simona Bucci, con le coreografie e l'interpretazione di Eleonora Chiocchini, Giulia Gilera, Agnese Lanza e Françoise Parlanti

di REDAZIONE FIRENZE
