Il libro di Chiara Francini al Castello di Poppi

Arezzo, 24 agosto 2025 – Ci sarà l'attrice, sceneggiatrice e scrittrice Chiara Francini stasera alle 21 al castello dei Conti Guidi a Poppi per presentare il suo ultimo romanzo «Le querce non fanno limoni». La serata, promossa dal Comune di Poppi in collaborazione con Mondadori Point Casentino, in particolare Katia Albertoni, si svolgerà nel salone delle Feste del castello e avrà un'estensione anche nell'atrio a pina terreno attraverso un maxi schermo, tante sono state le richieste di partecipazione. «Siamo felici e onorati di avere come ospite un personaggio dello spessore di Chiara Francini che ci consente, in questa estate, di rilanciare Poppi nel suo ruolo di centro culturale del Casentino e non solo - dice il Sindaco Federico Lorenzoni - La Francini è una delle figure più affascinanti e versatili del panorama artistico italiano ei suoi libri, un successo dopo l'altro, la cifra della sua capacità creativa, del suo carisma e della sua preparazione». Le querce non fanno limoni, l'ultimo romanzo di Chiara Francini si dipana tra due periodi storici: quella della Seconda Guerra Mondiale e quello degli anni di piombo. Al centro come una regina colorata, libera e appassionata c'è Delia, figlia della Resistenza che negli anni 60 sostiene altre donne nel loro cammino di libertà.