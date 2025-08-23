«Come eravamo», la Compagnia del Polvarone torna con una commedia nuova e originale

Arezzo, 23 agosto 2025 – La Compagnia del Polvarone torna con una commedia nuova e originale. «Come eravamo» è il titolo della pièce scritta da Roberta Sodi che andrà in scena stasera alle 21,30 sul palco de Le Poggiola in occasione della 147° edizione del Ferragosto Puggiulino. L’idea è nata a primavera durante una cena a Casa Thevenin dove c’era stata una rimpatriata generale a cui avevano aderito anche i vecchi attori del Polvarone. Gli anni 50-60 hanno caratterizzato sempre le commedie del Polvarone. Allora perché non provare a mettere in scena quei tempi attingendo dalle commedie del Polvarone le migliori scenette andate in scena negli anni? E’ partita così l’idea che ha subito raccolto l’adesione dei vecchi attori del Polvarone e Roberta Sodi si è messa a scrivere la sceneggiatura di Come Eravamo. Tornano per l’occasione molti protagonisti di tante commedie del Polvarone come Mario Francoia, Amedeo Catarmi, Liliana Rossi, Federico Montini, Marga Romani, Mauro Razzolini, Antonio Saturno in un esilarante viaggio nel tempo riproponendo il meglio del teatro in vernacolo del Polvarone. Grandi protagonisti anche gli attuali attori del Polvarone con nuovi giovanissimi interpreti che si sono perfettamente integrati con i vecchi.