Arezzo, 22 agosto 2025 – Oggi Venerdì 22 agosto torna l'appuntamento con “Aperiwine Party + I giorni del Vino” alla tenuta di Frassineto , in collaborazione con Strada del Vino Terre di Arezzo e Tuscany Falconry Experience.

Dalle ore 19 è prevista la visita guidata allo storico parco della Villa di Frassineto e all'antica Barricaia. Ospite speciale sarà il falconiere Simone Andreini, che introdurrà i presenti al mondo della falconeria attraverso le dimostrazioni con i suoi splendidi rapaci.

Dalle ore 19.30 alle ore 23.30 si svolgerà l'apericena, con un ricco buffet di specialità locali e un calice dei rinomati vini della tenuta a scelta, da degustare accompagnati dalla musica dal vivo. I partecipanti potranno così scegliere eccellenze come Spumante Metodo Classico prodotto da uve chardonnay, Rancoli prodotto da uve vermentino, Rosé prodotto da uve syrah e Maestro della Chiana prodotto da uve cabernet franc e petit verdot, senza dimenticare tutti gli altri vini presenti nel wineshop.

“Aperiwine Party + I giorni del Vino” sono i due appuntamenti imperdibili di agosto per vivere nel modo migliore la Tenuta di Frassineto, che fu a lungo una delle fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana e vide incrociare le sue vicende con grandi personaggi come il pittore, architetto e storico dell'arte Giorgio Vasari, il granduca Pietro Leopoldo I, uno dei sovrani europei più illuminati del XVIII secolo, la baronessa Fiorella Favard de L'Anglade, raffinata nobildonna francese dell'Ottocento, e Gioacchino Hertz, il primo che poté fregiarsi del titolo di conte di Frassineto.

Il complesso villa-fattoria dal Cinquecento ai nostri giorni ha subito varie trasformazioni, ma il suo ricco patrimonio storico, architettonico, ambientale e vitivinicolo conserva ancora un fascino unico.

Le due iniziative permetteranno di respirare la cultura enologica e la passione che animano da anni la Tenuta di Frassineto, un luogo inserito in un contesto di straordinario valore, dove storia, natura, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini dalle caratteristiche uniche.

La prenotazione alle due serate è obbligatoria. Per un'esperienza familiare senza pensieri, si potrà indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che prenderanno parte a ciascuna iniziativa. Per chiunque desideri conoscere le tariffe di partecipazione, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.