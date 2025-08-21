Arezzo, 21 agosto 2025 – Il gusto dei Guidi 2025: 21 fondi antichi aperti e la partecipazione di sei cantine casentinesi

Novità: Poppi diventa sede ufficiale del Consorzio del Vino del Casentino

Venerdì 22 agosto alle ore 18.00 si aprirà ufficiale l'edizione numero 27 de Il Gusto dei Guidi nel centro storico di Poppi. La promossa dalla Pro Loco Centro Storico, in collaborazione con il Comune di Poppi e il patrocinio di Parco Nazionale, Ecomuseo del Casentino, Regione Toscana e Provincia di Arezzo, si svolgerà all'insegna del buon vino e dei prodotti tipici locali.

La particolarità, come ogni anno, è l'apertura straordinaria di 21 fondi antichi del centro storico nei quali sarà possibile degustare i vini più buoni della provincia ma anche scoprire angoli esclusivi e sconosciuti di questo antico borgo.

Sabato 23 agosto alle ore 10.00 si svolgerà la selezione finale per il concorso Enologico e alle 18 riapriranno le cantine con cena di prodotti tipici e la conclusione affidata agli Sbandieratori di Arezzo.

Domenica alle 18.00 si terrà la premiazione del XVI Trofeo di Golf Il Gusto dei Guidi.

Dalle 18,30 alle 23,30 nel centro storico di Poppi per i tre giorni di festa saranno aperte le cantine e ci saranno angoli dedicati a bambini e giovani.

Accanto alle 21 cantine sarà aperta una ventiduesima cantina, la Cantina Capitanio, a disposizione della AIS Associazione Italiana Sommelier con ingresso riservato ai soci Ais.

Gli organizzatori si dicono “onorati” di avere quest'anno tutti i produttori di vino del Casentino ovvero sei cantine del territorio che stanno facendo un grande lavoro e vini di altissima qualità. Le altre selezioni presenti vengono da Arezzo e Valdarno.