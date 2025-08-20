Arezzo, 20 agosto 2025 – Torna la Compagnia del Polvarone con una commedia nuova e originale. COME ERAVAMO è il titolo della pièce scritta da Roberta Sodi che andrà in scena sabato 23 agosto alle 21,30 sul palco de Le Poggiola in occasione della 147° edizione del Ferragosto Puggiulino. L'idea è nata a primavera durante una cena a Casa Thevenin dove c'era stata una rimpatriata generale a cui avevano aderito anche i vecchi attori del Polvarone. Gli anni 50-60 hanno caratterizzato sempre le commedie del Polvarone. Allora perché non provare a mettere in scena quei tempi attingendo dalle commedie del Polvarone le migliori scenette andate in scena negli anni? E' partita così l'idea che ha subito raccolto l'adesione dei vecchi attori del Polvarone e Roberta Sodi si è messa a scrivere la sceneggiatura di COME ERAVAMO. Tornano per l'occasione molti protagonisti di tante commedie del Polvarone come Mario Francoia, Amedeo Catarmi, Liliana Rossi, Federico Montini, Marga Romani, Mauro Razzolini, Antonio Saturno in un esilarante viaggio nel tempo riproponendo il meglio del teatro in vernacolo del Polvarone. Grandi protagonisti anche gli attuali attori del Polvarone con nuovi giovanissimi interpreti che si sono perfettamente integrati con i vecchi per dare luogo ad uno spettacolo unico ed irripetibile. Si perché la particolarità della serata di Sabato 23 è che sarà praticamente uno spettacolo unico e non replicabile. Mettere insieme tante persone che hanno intrapreso strade diverse non è stato facile ma come sempre Roberta Sodi ci è riuscita ed è pronta a mettere in scena l'ennesimo particolarissimo successo. Ovviamente saranno della serata anche gli Ardacapo ormai a pieno titolo partecipi delle Commedie del Polvarone. Ricordiamo l'appuntamento che è alle Poggiola sabato 23 agosto alle 21,30 con ingresso gratuito.