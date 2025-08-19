L'Isola del Libro accende il Petrarca: i segreti dell'Egitto con Zahi Hawass

Arezzo, 19 agosto 2025 – Il più eminente egittologo al mondo oggi sarà tra gli ospiti dell'Isola del Libro. La letteraria che riparte da Arezzo, lo fa con un calendario ricco di manifestazioni di grandi eventi. Zahi Hawass è infatti uno dei nomi che arriveranno nel salotto letterario della città. Appuntamento oggi al teatro Petrarca alle 18 con il più eminente egittologo al mondo Zahi Hawass, Archeologo già Ministro del Turismo in Egitto e le sue «Ultime Scoperte». Hawass è Segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egizie ed è noto per le sue numerose apparizioni divulgative in documentari sulla storia degli egizi. Tramite analisi del Dna di alcune mummie egizie, ha ricostruito la genealogia di Tutankhamen e analizzando il corpo ha avvalorato l'ipotesi della morte accidentale del sovrano. Hawass ha inoltre identificato la mummia della regina Hatshepsut. Ingresso libero fino ad esaurimenot posti. La rassegna si riparte il 24 settembre sulla terrazza di Fraternita alle 18 ospitando Franco Vaccari, il Presidente di Rondine con «Ecologia del conflitto. L'approccio alla relazione secondo il Metodo Rondine» Il Mulino con il giornalista Sergio Valzania. Giovedì 25 settembre alle 18 sempre in piazza Grande arriva Stefano Bisi Gran Maestro Grande Oriente d'Italia con «Le dittature serrano i cuori». Sabato 27 settembre in piazza Grande nella sala interna della Fraternita alle 18 arriva lo scrittore e giornalista Antonio Caprarica con «Kate e la maledizione dei Galles» con Anna Maria Romano, presidente Associazione Culturale Clizia. L'Isola del Libro con 12 appuntamenti che si concluderanno nell'ultimo weekend di settembre, accompagnerà l'estate aretina dalla terrazza di Fraternita in Piazza Grande, ma non solo. Oggi appuntamento al Petrarca con Zahi Hawass.

ONU