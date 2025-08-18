Umbral Teatro in scena a Bucine

Arezzo, 18 agosto 2025 – Diesis Teatrango, il Teatro Comunale di Bucine e il Comune di Bucine

sono orgogliosi di ospitare una delle più importanti esperienze del teatro colombiano

SABATO 6 SETTEMBRE al Teatro di Bucine (AR), ore 18:00

UMBRAL TEATRO (https://umbralteatro.com)

diretta da CAROLINA VIVAS FERREIRA e MARCO IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO,

in Europa grazie a un riconoscimento del Ministero della Cultura colombiano, che passerà in Spagna, Portogallo e per l’Italia a Bucine, portando la loro esperienza artistica di movimento teatrale e culturale di resistenza.

Il testo, scritto da Carolina Vivas Ferreira, ha ricevuto il Premio di Creazione Drammaturgica IBERESCENA 2008. È stato pubblicato nella biblioteca virtuale del CELCIT, dalla rivista Paso de Gato in Messico e dal Ministero della Cultura della Colombia, nel primo volume dell’Antologia del Teatro Colombiano. Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti del Sindaco di Bucine, Paolo Nannini, dell’Assessora alla Cultura, Paola Mugnai, del direttore artistico del Teatro comunale di Bucine, Piero Cherici. Seguirà un incontro del pubblico con la compagnia UMBRAL Teatro, con la drammaturga Carolina Vivas Ferreira e il regista Ignacio Rodriguez a cura di AGITA Teatro, coordinato da Patrizia Mazzoni, insieme ad un osservatorio di giovani spettatori-attori, sul tema: “TEATRO NECESSARIO, PENSIERI PER UNA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA E PER IL TEATRO COME OCCASIONE DI RIFLESSIONE ETICA E POETICA SULLA DIGNITÀ UMANA, LA MEMORIA E LA GIUSTIZA”. Sinossi: l’opera racconta l’urgenza dei personaggi di difendere le proprie famiglie da un destino che appare inesorabile: quello di giovani smarriti in un presente che sfugge loro di mano, intrappolati nella rete degli interessi di adulti senza volto, alla mercé di uno Stato assente e, allo stesso tempo, autoritario. Un mondo pericoloso fatto di delazioni e ricompense, di accuse ambigue per crimini mai chiariti. La speranza di ritrovare gli affetti perduti si dissolve, lasciando dietro di sé il vuoto: nessuna traccia della loro storia, del loro nome o del loro dolore. . Perché in Italia si dovrebbe vedere l’opera Donde Se Descomponen Las Colas De Los Burros (Dove marciscono le code degli asini)? Perché è un’opera che va oltre il contesto locale per parlare di una ferita universale: la violenza esercitata dallo Stato, la manipolazione della verità e la disumanizzazione dell’altro. Sebbene nasca in Colombia e affronti il caso dei cosiddetti “falsi positivi” — giovani innocenti assassinati e presentati come guerriglieri uccisi in combattimento — ciò che è in gioco è una riflessione etica e poetica sulla dignità umana, la memoria e la giustizia. Il teatro contemporaneo colombiano, attraverso questo lavoro, propone una forma di resistenza simbolica e di elaborazione del lutto che può dialogare profondamente con il pubblico Italiano.