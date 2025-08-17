Arezzo, 17 agosto 2025 – Lucignano, al via l’edizione estiva di Scrittori in Borgo

Fierli, Bartoli, Barbini, Falco e Bindi: l’estate di uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ si arricchisce di autori e incontri letterari a cielo aperto

Le iniziative culturali in uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ non conoscono pause: Lucignano rinnova la sua vocazione culturale con l’edizione estiva di “Scrittori in Borgo”, appuntamento che impreziosisce la stagione con nuove voci e storie da raccontare. La rassegna letteraria è pronta ad animare Piazza San Francesco con quattro serate all’insegna della lettura, della riflessione e dell’incontro diretto con gli autori.

Dal 19 al 22 agosto 2025, il borgo diventa un salotto letterario a cielo aperto, ospitando scrittori e autori che presenteranno le loro opere al pubblico, in un dialogo vivo e appassionato.

Il programma prevede:

Martedì 19 agosto, ore 18:30 – Due autori presentano l’uno le opere dell’altro: ‘Via Istrice 23’ di Stefano Fierli e ‘Neurologic Park’ di Lorenzo Bartoli.

Mercoledì 20 agosto, ore 21:30 – ‘L’amore nell’età grande’ di Tito Barbini, introduce Gabriele Rossi.

Giovedì 21 agosto, ore 21:30 – Doppio appuntamento con ‘Oltre le apparenze. Viaggio intorno alla geologia del quotidiano’ e ‘Missione Gaia: La Terra in pericolo’ di Luigi Falco.

Venerdì 22 agosto, ore 21:30 – ‘Una Storia Vera’ di Andrea Bindi, introduce Guido Albucci.

Tutti gli incontri sono in programma in Piazza San Francesco ad ingresso libero.

“Con Scrittori in Borgo ‘summer edition’ – spiega l’Assessore alla Cultura e Turismo Stefano Cresti – vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione preziosa per incontrare gli autori e scoprire storie capaci di emozionare, far riflettere e stimolare un confronto autentico. Lucignano è un luogo che si presta naturalmente all’incontro culturale: i suoi spazi raccolti e suggestivi trasformano ogni presentazione in un’esperienza intima e coinvolgente”.

Per la Sindaca Roberta Casini “la rassegna conferma l’impegno del Comune nel valorizzare la lettura e nel promuovere momenti di comunità, con l’obiettivo di rendere vivace il centro storico in ogni periodo dell’anno. Il nostro vuole essere un invito stimolante a vivere il borgo anche durante l’estate, scoprendone il patrimonio storico e architettonico, stavolta in dialogo con la letteratura contemporanea”.