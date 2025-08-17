Arezzo, 17 agosto 2025 – “Christspiracy: spiritualità, etica e animali”: seconda proiezione organizzata dal consigliere comunale Michele Menchetti

Nota del consigliere Michele Menchetti

Il nuovo evento dal titolo “Christspiracy: spiritualità, etica e animali” del consigliere comunale Michele Menchetti, si svolgerà giovedì 21 agosto alle 21 al parco Pertini (ex parco Giotto) nell’area verde antistante il bar Menchetti, con ingresso libero e gratuito. L’evento bissa la serata del 30 maggio scorso presso la sala Montetini e consisterà nella sola proiezione del documentario.

“L’appuntamento – sottolinea Michele Menchetti – si inserisce nella rassegna di eventi già avviata negli scorsi mesi e che ci ha visto affrontare i temi del verde urbano, della lotta agli Ogm, delle origini del conflitto russo-ucraino e della vita dei bambini del Donbass, dei percorsi naturalistici del territorio aretino, delle prossime elezioni comunali del 2026 con un nuovo progetto politico totalmente indipendente, della conoscenza del lupo. Da settembre seguiranno altri eventi, sempre liberi e gratuiti, incentrati sia sulla politica locale in vista delle prossime amministrative del 2026, sia su altri temi di carattere generale”.