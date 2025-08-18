Arezzo, 18 agosto 2025 – “Funky Night alle Fornaci” con i Saxarubra

Venerdì 22 agosto concerto soul e funky in piazza della Fornace con apericena e musica pop

L'estate sangiovannese continua a regalare musica ed emozioni con un nuovo appuntamento all'insegna del ritmo e della convivialità.

Venerdì 22 agosto, dalle 20 in piazza della Fornace, l'atmosfera si accenderà con la “Funky Night alle Fornaci”, un evento organizzato dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno in collaborazione con alimentari Mariella e Benedetta ei residenti delle Fornaci.

Protagonisti della serata saranno i Saxarubra, band soul & funky capace di coinvolgere il pubblico con un repertorio che spazia dalle sonorità pop ai groove più travolgenti degli anni '70. Formazione molto apprezzata per la sua energia dal vivo, i Saxarubra si distinguono anche per l'originalità delle loro esibizioni: ogni brano viene arricchito da improvvisazioni e riletture personali, trasformando il concerto in un'esperienza unica e mai uguale a se stessa.

La serata unisce così la buona musica all'atmosfera conviviale di un'apericena in piazza, offrendo un'occasione perfetta per trascorrere del tempo in compagnia.

Informazioni e prenotazioni alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno (0559126268) o all'alimentari Fornaci (055945100 - 3282045901).