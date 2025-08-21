La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
Cosa FareConto alla rovescia per la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana di Montagnano
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cosa Fare
  3. Conto alla rovescia per la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana di Montagnano

Conto alla rovescia per la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana di Montagnano

La tradizionale festa di fine estate è in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre

la sagra

la sagra

Arezzo, 21 agosto 2025 –  Conto alla rovescia per la cinquantatreesima edizione della Sagra della Nana di Montagnano . La tradizionale festa di fine estate è in programma da giovedì 18 a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando, per otto serate, l'intera comunità del piccolo paese della Valdichiana sarà mobilitata per accogliere commensali e visitatori da tutta la provincia tra specialità tipiche della cucina locale, folclore, musica dal vivo, passeggiate, spettacoli, sport e momenti di convivialità. L'evento, promosso anno dopo anno dal rinnovato impegno del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano, avrà come assoluta protagonista la “nana” che verrà preparata e servita in ricette orgogliosamente tramandate di generazione in generazione che raccontano la più profonda identità del territorio.

Il cuore della sagra sarà, come consuetudine, la gastronomia: ogni serata è prevista l'apertura degli stand alle 19.00 con una variegata proposta per tutte le età tra cui spiccano specialità quali le tagliatelle al sugo di nana o la nana in porchetta. Ad arricchire la festa sarà poi la musica dal vivo di cantanti e orchestra-spettacolo che permetterà di ballare con i più amati brani di ieri e di oggi, mentre una particolare attenzione verrà rivolta anche ai più giovani con un parallelo cartellone con eventi e dj-set strutturato da Spazio Enjoy. Tra le iniziative collaterali rientrerà la sesta edizione della passeggiata “La CammiNana” che, organizzata in sinergia con l'associazione A Piede Libero, partirà alle 15.30 di domenica 21 settembre e si svilupperà tra alcune delle strade più belle che circonda Montagnano con un ristoro a metà percorso tra vini e specialità tipiche, inoltre l'ultima giornata della Sagra della Nana prenderà il via dalle 15.30 con la quarantunesima corsa podistica Montagnanata. Il programma dettagliato di ogni serata con orari, menù e ulteriori informazioni sarà disponibile sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram “Sagra della Nana Montagnano”. «La Sagra della Nana - spiega Silvia Caldari, presidente del Comitato Festeggiamenti Paesani di Montagnano, - non è solo un evento gastronomico, ma è un momento di unione, identità e orgoglio per tutto il paese. Le otto serate della festa sono il risultato del lavoro condiviso di un'intera comunità che, anno dopo anno, torna a mettersi in gioco per valorizzare le proprie radici e per offrire un'esperienza autentica fatta di sapori, sorrisi e tradizioni che resistono al passare del tempo».

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata