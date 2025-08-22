Arezzo, 22 agosto 2025 – Passeggiata tra le Balze: domenica 31 agosto, alla scoperta dell'Acqua Zolfina

Domenica 31 agosto, il Comune di Castelfranco Piandiscò e il Comune di Terranuova Bracciolini invitano cittadini e visitatori a una passeggiata alla scoperta di uno dei paesaggi più suggestivi del Valdarno: le Balze dell'Acqua Zolfina.

L'appuntamento, inserito nel programma del Primo Festival “Le Balze del Valdarno – Patrimonio e identità del nostro territorio”, si terrà alle ore 9:00 di domenica 31 agosto, con ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele a Castelfranco di Sopra. Si tratta di un percorso ad anello di 7,5 km e della durata di circa due ore, accessibile a tutti, anche a famiglie con bambini. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al numero 339 8107582.

La camminata permetterà di attraversare scorci naturali unici, tra argille colorate e zone boschive, fino a raggiungere la sorgente dell'Acqua Zolfina. Qui i partecipanti potranno osservare da vicino il particolare affioramento sulfureo, con la sua caratteristica nota olfattiva di zolfo.

Al termine del percorso, sarà possibile approfittare della visita guidata straordinaria all'Abbazia di San Salvatore a Soffena.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare le persone al proprio territorio, valorizzando luoghi spesso poco conosciuti, ma ricchi di storia e bellezza. Attraverso camminare come questa, le Amministrazioni vogliono promuovere un'iniziativa che valorizzi, con consapevolezza e rispetto, la nostra terra.