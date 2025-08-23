Arezzo, 23 agosto 2025 – Castiglion Fiorentino, torna “Pini da Sfogliare” Quattro serate tra libri, storie e attualità al Parco Presentini
Da giovedì 28 agosto a venerdì 5 settembre torna “Pini da Sfogliare”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino con la direzione artistica di Simona Buracci. Gli incontri si terranno alle ore 19.00 nella cornice verde del Parco Presentini.
Questa terza edizione avrà come filo conduttore “Tutti i colori della cronaca”, tema che lega i quattro appuntamenti in programma con ospiti di rilievo del panorama giornalistico e culturale nazionale.
Si comincia giovedì 28 agosto con Stefano Corradino, giornalista Rai e direttore di Articolo 21, che presenta “Note di cronaca – Sette storie vere in musica”, tra informazione e canzone d’autore.
Sabato 30 agosto è la volta di Marco Mazzoni, vicedirettore di Livetennis.it, con “Jannik Sinner – Una straordinaria normalità”, ritratto intimo del più grande tennista italiano di sempre.
Domenica 31 agosto tocca a Gabriella Ambrosio, giornalista e scrittrice, con “Il garbuglio di Garlasco”, indagine rigorosa su uno dei casi più discussi della cronaca recente.
Venerdì 5 settembre gran finale con Giammarco Sicuro, inviato speciale Rai, che presenta due libri: “Grano”, racconto personale dal fronte ucraino, e “In viaggio con Isa”, storia per bambini alla scoperta del mondo attraverso gli occhi di un’alpaca-giornalista.
Tutti gli incontri sono a ingresso libero. In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno all’auditorium “Le Santucce”.