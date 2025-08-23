«Le Stanze dell’Opera» col baritono Mario Cassi

Arezzo, 23 agosto 2024 – Questa sera alle 21,15 in Piazza Landi, Talla ospita una serata di musica lirica di altissimo livello, grazie all’iniziativa «Le Stanze dell’Opera» della Fondazione Guido d’Arezzo, di cui sarà presente il vicepresidente e ideatore Mario Cassi, baritono di fama internazionale che ha le sue radici familiari proprio nel paese di Talla. «Siamo onorati di poter ospitare una serata di così alto valore culturale e musicale. L’amministrazione ha dato il sostegno a questo progetto della Fondazione Guido d’Arezzo, attraverso due borse di studio e l’organizzazione di questo evento, proprio per onorare il passato del nostro comune, da sempre legato alla musica e all’arte, e soprattutto per divulgare la bellezza della musica lirica di cui Mario Cassi oggi è uno dei massimi rappresentanti. Ringrazio il Maestro e la Fondazione per questo speciale momento di condivisione della cultura lirica. La serata sarà presentata dal Professor Claudio Santori, direttore artistico dell’agosto Tallese dell’associazione culturale Ponte di Sasso e da sempre amico di Talla», dice la Sindaca Eleonora Ducci. Mario Cassi fa sapere che le soprano presenti a Talla oggi, ovvero Virginia Moretti Stefania Paddeu sono «due delle allieve più premiate dei nostri corsi, e hanno già avuto successi. Virginia Moretti è stata ingaggiata al Festival Mascagni di Livorno, mentre Stefania Paddeu è in audizione al Maggio Musicale Fiorentino; è un orgoglio presentarle a Talla dove possiamo immaginare aleggi lo spirito di Guido Monaco. Sono felicissimo di essere nella città natale della mia famiglia. Da ragazzino, quando sognavo questo lavoro che ora mi sta portando che giro per il mondo, ero sempre in questo paese». Le soprano saranno accompagnate dal pianista Enrico Cicconofri, con la partecipazione di Cassi.