Il trio del “BarLume” nel programma di eventi promossi dalla Brigata di Raggiolo

Arezzo, 22 agosto 2025 – Il trio del “BarLume” nel programma di eventi promosso dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo ch e proseguirà alle 21 di stasera venerdì 22 agosto, quando piazza San Michele tornerà un teatro a cielo aperto per un nuovo appuntamento del Raggiolo Festival 2025 con la commedia “Gramscic”. Lo spettacolo è promosso insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e prodotto dalla compagnia La Filastoccola, con consulenza artistica di Silvio Peroni e scenografia di Claudia Castriotta: la storia portata in scena dagli attori Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, noti per far parte del cast della serie televisiva “I delitti del BarLume”, si svolge durante una festa dove i tre amici si innamorano a prima vista di una ragazza, Iwona. Questa si rivela essere un busto di Antonio Gramsci, con un inconveniente da cui nascono incomprensioni, intrecci di situazioni paradossali e grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Sul palcoscenico, i tre volti noti della fortunata serie tv di Sky, diretti dal regista Silvio Peroni, si cimentano in un testo contemporaneo e irriverente che porta la loro stessa firma, dando vita a uno spettacolo dai ritmi comici serrati, liberamente ispirato a “Iwona, principessa di Borgogna”. La storia portata in scena da Marmi, Favilla e Cioni si svolge durante una festa alla quale prendono parte i tre amici protagonisti: uno di loro si innamora a prima vista di una ragazza, Iwona. Ma questa si rivela essere nient'altro che un busto di Antonio Gramsci che i tre amici trovano nel giardino della villa in cui si sta tenendo la festa. Un inconveniente da cui nascono, a cascate, incomprensioni, intrecci di situazioni paradossali e grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Gli attori daranno prova della loro versatilità interpretando undici personaggi diversi.
Cosa FareIl trio del “BarLume” nel programma di eventi promossi dalla Brigata di Raggiolo