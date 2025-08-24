Una serata tra comicità e solidarietà: Il Penna in scena contro il disagio economico

Arezzo, 24 agosto 2025 – In arrivo una serat a tra comicità e solidarietà . Domani lunedì 25 agosto, alle 21.30, il centro di aggregazione sociale di Pescaiola sarà il palcoscenico dello spettacolo «Somari di battaglia» dove sarà possibile sorridere e riflettere con Santi Cherubini, noto come «Il Penna», che proporrà un viaggio tra alcuni dei personaggi più amati e più celebri ideati in oltre vent'anni di carriera nel trio Avanzi di Balera. L'evento sarà animato da una finalità benefica, con le offerte raccolte all'ingresso che verranno interamente devolute all'associazione PB73 per le attività condotte a sostegno di persone e famiglie in situazioni di disagio economico, sanitario e psicologico attraverso aiuti concreti per pagamento di bollette, canoni di affitto, spese mediche o esami.

«Somari di battaglia» sarà condotto da Francesco Maria Rossi , storico presentatore degli Avanzi di Balera, e vedrà Cherubini dare vita a un'incalzante alternarsi di storie e personaggi che hanno animato le serate aretine: dal presidente delle sagre paesane al falegname-filosofo, dall'anziana fino all'orafo che sono il paradigma di un'ironia capace di raccontare vizi, virtù e contraddizioni della quotidianità locale. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di Maurizio «Ceccarino» Borgogni, e terminerà con un monologo del Penna.