Sesto, Roy Paci e Aretuskasul palco del concerto della Liberazione

Firenze, 30 luglio 2025 - È Roy Paci il protagonista del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino (Firenze), lunedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto. Trombettista, cantante e compositore, Roy Paci sarà affiancato dalla sua storica band, gli Aretuska, per una serata di ska, reggae, soul e vibrazioni mediterranee, del “Live Love & Dance Tour 2025”. In attività da quasi tre decenni, Roy Paci dispensa il suo inconfondibile groove, condito da un forte impegno per la valorizzazione delle diversità culturali, contro razzismo, omofobia e ogni forma di discriminazione. Tra i riconoscimenti, impossibile non ricordare il Nastro d’Argento e la nomination al David di Donatello per la colonna sonora del film “La febbre” di Alessandro D'Alatri, a conferma di una carriera votata anche al cinema, alla tv e al teatro. L’anno passato ha ricevuto il Premio Cambiare per l’impegno nell'unire musica e inclusione culturale.

Il concerto di Roy Paci & Aretuska si inserisce nel festival Liberi Tutti, che dal 31 agosto al 7 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto i gruppi emergenti dello ZoMusic Contest (31 agosto), il cantautorato indie di Dente e G3M (2 settembre), il duo ConFine Follia (3 settembre), il cantautore capitolino Giancane – le cui canzoni sono state scelte per le serie animate di Zerocalcare - e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz (4 settembre), i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters (5 settembre), il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent (6 settembre) mentre la chiusura (7 settembre) sarà nel segno della tradizione con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Gli eventi di Liberi Tutti sono a ingresso libero.

Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.