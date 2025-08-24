La rivoluzione delle donne, Paola Turci in concerto

Arezzo, 24 agosto 2025 – Quella di domani è la serata di Paola Turci al Festival Orientoccidente che torna a San Giovanni Valdarno con un appuntamento di grande prestigio . Lunedì 25 agosto, alle 21,30 in piazza Masaccio, il pubblico potrà vivere una serata speciale insieme a Paola Turci e Gino Castaldo, protagonisti dello spettacolo «La rivoluzione delle donne – Le voci femminili che hanno segnato la storia» . Un viaggio intenso e coinvolgente che, tra racconti, immagini e interpretazioni dal vivo, ripercorre le straordinarie personalità femminili che hanno cambiato il volto della canzone italiana e spesso anticipato battaglie di libertà e parità. Da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre: artiste coraggiose, anticonformiste e ribelli che hanno inciso nella società ben oltre le note delle loro canzoni. L'incontro tra la voce e la sensibilità rock di Paola Turci, cantautrice raffinata e amata dal pubblico, e la competenza narrativa di Gino Castaldo, tra i più autorevoli critici musicali italiani, dà vita a uno spettacolo che unisce emozione e memoria. Dopo il successo de «Il tempo dei Giganti» nel 2024, Turci e Castaldo tornano insieme con l'obiettivo di rendere omaggio a quelle donne che hanno saputo usare la loro voce per affermarsi, farsi ascoltare e proporre un'immagine nuova di sé in un mondo prevalentemente maschile, compreso quello musicale. «Con questo appuntamento – sottolinea Giampiero Bigazzi, coordinatore del festival – vogliamo raccontare le donne che hanno provato a rivoluzionare i costumi e hanno contribuito ai cambiamenti della società italiana dagli anni 60 in poi». Info biglietti: 335 6159643.