Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cosa Fare
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
Cosa FareLa rivoluzione delle donne, Paola Turci in concerto
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cosa Fare
  3. La rivoluzione delle donne, Paola Turci in concerto

La rivoluzione delle donne, Paola Turci in concerto

Appuntamento domani a San Giovanni: la serata con il giornalista Gino Castaldo

paola turci

paola turci

Arezzo, 24 agosto 2025 –  Quella di domani è la serata di Paola Turci al Festival Orientoccidente che torna a San Giovanni Valdarno con un appuntamento di grande prestigio . Lunedì 25 agosto, alle 21,30 in piazza Masaccio, il pubblico potrà vivere una serata speciale insieme a Paola Turci e Gino Castaldo, protagonisti dello spettacolo «La rivoluzione delle donne – Le voci femminili che hanno segnato la storia» . Un viaggio intenso e coinvolgente che, tra racconti, immagini e interpretazioni dal vivo, ripercorre le straordinarie personalità femminili che hanno cambiato il volto della canzone italiana e spesso anticipato battaglie di libertà e parità. Da Mina a Ornella Vanoni, da Milva a Patty Pravo, da Caterina Caselli fino a Mia Martini, Loredana Bertè, Alice e tante altre: artiste coraggiose, anticonformiste e ribelli che hanno inciso nella società ben oltre le note delle loro canzoni. L'incontro tra la voce e la sensibilità rock di Paola Turci, cantautrice raffinata e amata dal pubblico, e la competenza narrativa di Gino Castaldo, tra i più autorevoli critici musicali italiani, dà vita a uno spettacolo che unisce emozione e memoria. Dopo il successo de «Il tempo dei Giganti» nel 2024, Turci e Castaldo tornano insieme con l'obiettivo di rendere omaggio a quelle donne che hanno saputo usare la loro voce per affermarsi, farsi ascoltare e proporre un'immagine nuova di sé in un mondo prevalentemente maschile, compreso quello musicale. «Con questo appuntamento – sottolinea Giampiero Bigazzi, coordinatore del festival – vogliamo raccontare le donne che hanno provato a rivoluzionare i costumi e hanno contribuito ai cambiamenti della società italiana dagli anni 60 in poi». Info biglietti: 335 6159643.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata