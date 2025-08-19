Firenze, sold out il concerto “S.o.s. Palestina!” voluto da Piero Pelù

Firenze, 19 agosto 2025 – Sold out i biglietti per 'S.o.s. Palestina!', il concerto voluto da Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare ‘Medici senza frontiere’ nelle attività di soccorso della popolazione palestinese. L’evento si svolgerà il 18 settembre all'anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

Oltre a Piero Pelù, accompagnato da Antonio Aiazzi, saliranno sul palco Gianni Maroccolo e i Bandidos. Inoltre, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Nomi a cui, assicurano gli organizzatori, se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane.

"In Palestina è in atto un vero e proprio massacro-genocidio di popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle - dice Pelù -. Ancora oggi, in questo preciso momento, il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari. La Palestina va aiutata con la massima urgenza: dalla mia rabbia e frustrazione per quello che vedo è scaturita l'idea di questo evento per raccogliere fondi per Medici senza frontiere che nelle terre di Palestina (Gaza e Cisgiordania) aiuta la popolazione civile da tanti anni”.