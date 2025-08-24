Golf, grande successo per la "Platinum Race" de Le Pavoniere: i premiati

Prato, 24 agosto 2025 – Di recente, il Golf & Country Club Le Pavoniere ha ospitato la “Platinum Race” di golf, che ha visto sfidarsi a Prato golfisti provenienti da tutta la Toscana. E le premiazioni si sono svolte alcuni giorni fa: per quanto concerne la “prima categoria”, Vittorio Giannelli del Circolo del Golf dell'Ugolino è stato premiato come primo classificato “lordo”, mentre Danilo Nencini si è piazzato primo “netto” precedendo il compagno di circolo Mattia Donati. In “seconda categoria”, primo classificato Matteo Bettacchi del Golf Club Livorno, davanti ad Andrea Paganelli del Golf Club Quarrata. In “terza categoria”, il successo è andato a Luciano Zhou Haotong delle Pavoniere, precedendo Hur Ji Young del Firenze Ugolino. Rossella Carli e Gennardo Berardono (entrambi delle Pavoniere) hanno trionfato rispettivamente nelle categorie “Ladies” e “Seniores”. Menzione per Michelina Maila Cassese, premiato con il premio “Nearest to the pin buca 17”. Dopo aver ospitato nelle scorse settimane il primo evento europeo di “park golf” (una versione semplificata del golf, pensata per essere giocata in parchi o spazi verdi appositamente allestiti sia in club che in parchi pubblici, hotels o camping) il circolo pratese sta insomma proseguendo l'attività a pieno ritmo.

G.F.