Parte l’Hockey Prato. Lo scenario della "B"

L’esordio stagionale è previsto per il 5 ottobre prossimo in Coppa Italia di Serie B, contro il CP Grosseto (per poi affrontare Follonica l’11 ottobre successivo). Per il debutto in campionato bisognerà invece attendere il 6 gennaio del 2026, contro i Pumas Viareggio. Sono le prime tappe del cammino stagionale dell’Hockey Prato, che nonostante la buona stagione disputata in Serie A2 ripartirà dalla Serie B 2025/26.

Il presidente Massimiliano Giardi aveva infatti fatto sapere già lo scorso giugno che il club non avrebbe preso parte al prossimo campionato cadetto (nonostante il sesto posto conquistato nella scorsa annata facesse comunque ben sperare, sotto il profilo agonistico) per ripartire dalla Serie B, sulla base del regolamento che impone alle formazioni di A2 di schierare anche una seconda squadra nella categoria inferiore. E così sarà: la mente torna quindi a quasi un decennio fa, uno degli ultimi tornei di B disputati, quando in panchina c’era Patrizio Lorenzini e la "gara di cartello" era il derby con l’HP Maliseti del sarzanese Paolo De Rinaldis.

Il tempo tra l’altro non mancherà, visto che (coppa a parte) l’importante sarà farsi trovare pronti per l’inizio del nuovo anno. Detto dei Pumas, la compagine pratese è stata inserita nel girone E di campionato e secondo il calendario reso noto sul sito web della FISR affronterà poi Follonica (24 gennaio) Viareggio (31 gennaio) Rotellistica Camaiore (7 febbraio) CP Grosseto (21 febbraio) e CGC Viareggio (1 marzo) per poi prepararsi al girone di ritorno ripartendo dai Pumas Viareggio. Sulla carta ci sono tutte le premesse per far bene, tentando di risalire. E di lavorare in prospettiva per allestire anche la seconda squadra, come da regolamento.

G.F.