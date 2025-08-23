Il Casale punta su Giacomelli. Comeana, Vivarelli nello staff

Manca sempre meno al debutto in coppa. C’è però tempo per rifinire ulteriormente le rose, sfruttando le occasioni offerte dal calciomercato. Partendo dalla Prima Categoria, il Maliseti ha annunciato due nuovi arrivi: da un lato Marco Imbriaco, che sarà il nuovo direttore sportivo degli "juniores elite" e collaborerà anche con la prima squadra di coach Jacopo Masi. Dall’altro, il diciassettenne Tristan Osmenaj, che andrà a rafforzare la rosa della juniores elite. Il Casale Fattoria, affidato nuovamente ad Andrea Bellini dopo la salvezza, ha comunicato l’arrivo dalla Zenith del centrocampista classe 2006 Niccolò Giacomelli. La Pietà 2004 ha invece completato i trasferimenti e ha ripreso gli allenamenti agli ordini del confermato mister Gianfranco Trupia.

In Seconda Categoria, la Virtus Comeana ha annunciato l’ingresso di Claudio Vivarelli nello staff tecnico. "New entry" anche per l’U19: il nuovo tecnico sarà Enrico Caramelli, mentre la prima squadra affidata nuovamente ad Andrea Gravante si è ritrovata lo scorso 18 luglio.

In Terza Categoria, il Montepiano ha ufficializzato l’arrivo del giocatore Gianmarco Miedico. Ed il ritorno della formazione della Vallata dopo un anno di inattività non sarà l’unica novità: lo scorso mese è infatti nata la Calenzanese, una nuova società sportiva di Calenzano che sarà con tutta probabilità inserita nel campionato di Prato. Ai nastri di partenza della Terza pratese ci sarà anche il Prato Nord U21, che nella passata stagione era stato inserito nel girone di Pistoia: al timone della formazione giovanile ci sarà ancora Gianni Rauseo, per una squadra che schiererà al massimo tre "fuoriquota" classe 2002 e come "quote" i giocatori nati nel 2004.