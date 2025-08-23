Edoardo Tuci, l’arco ‘ricurvo’ ai mondiali

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
CronacaEdoardo Tuci, l’arco ‘ricurvo’ ai mondiali
23 ago 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
In Canada sono in corso i campionati mondiali giovanili di tiro con l’arco. E a Winnipeg, la città canadese...

In Canada sono in corso i campionati mondiali giovanili di tiro con l’arco. E a Winnipeg, la città canadese che ospiterà i migliori giovani arcieri del mondo pronti a sfidarsi nel "World Archery Youth Championships", sarà rappresentata in qualche modo anche Prato: merito del giovane Edoardo Tuci, che a soli 20 anni sarà uno dei tre rappresentanti per l’Italia nella categoria "arco ricurvo U21". Una crescita tecnica costante, quella fatta evidenziare dall’arciere con la passione per il violino: nelle scorse settimane, Tuci si era aggiudicato l’oro individuale della European Youth Cup e il bronzo a squadre nella tappa che si è disputata in Slovenia (a Catez, per la precisione). Ed è stato anche grazie al suo apporto che la selezione italiana ha conquistato la vetta nella classifica generale della competizione, mettendosi alle spalle i rivali della Germania.

A maggio, Tuci aveva partecipato difendendo i colori dell’azzurro giovanile anche alla tappa di Sofia della European Youth Cup: alla sua prima partecipazione ad un evento internazionale con la maglia azzurra, Edoardo era riuscito a raggiungere i quarti di finale nell’individuale e a conquistare un argento nel Mixed Team con Flavia Trabucco e un bronzo a squadre U21. E chissà che per il giovane arciere pratese non possano arrivare ulteriori soddisfazioni dal mondiale: in ogni caso, sarà tutta esperienza più che utile per il presente e per il futuro.

G.F.

