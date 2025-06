Calciomercato dilettanti. I colpi per le nuove rose

Il "valzer del mercato" sta già suonando le prime note e nei prossimi giorni saranno ufficializzati ulteriori colpi, sia in entrata che in uscita. Partendo ad esempio dalla Prima Categoria: il "nuovo" Viaccia avrà come allenatore Giacomo Marchiseppe. Il nuovo tecnico raccoglierà il testimone da Federico Facchini, che dovrebbe comunque rimanere all’interno della società. Confermato come dirigente anche Cristiano Reali, che si focalizzerà sul settore giovanile. Ha invece lasciato il club Daniele Vannucci, centrocampista classe 2004 che si è accasato al Quarrata. Il Maliseti Seano ha ufficializzato nelle scorse ore la conferma del capitano Christian Cavalieri. Scontata la riconferma di coach Masi, così come il Casale dovrebbe riconfermare al timone Bellini. Menzione per Vincenzo Esposito, figura "storica" del movimento calcistico pratese: l’ex-giocatore ed allenatore del Prato a più riprese, oggi sessantaduenne, è stato presentato dall’AM Aglianese come nuovo direttore generale. "Fedelissimo" della famiglia Toccafondi, l’ultima esperienza prima dell’arrivo ad Agliana risaliva alla Serie D 2022/23, quando fu chiamato ad allenare il Livorno da Paolo Toccafondi (quando l’ex-patron del Prato era presidente del club labronico). Per quel che concerne le "new entry", la Pietà 2004 neopromossa in Prima ha rinnovato la fiducia a Gianfranco Trupia (e nel giro di poche settimane dovrebbe presentare la nuova rosa). Scendendo in Seconda Categoria, si conferma sempre attivissimo anche il Tavola: l’ultimo innesto in ordine cronologico è quello di Jacopo Testaguzza, portiere classe 2006 ex-Cerbaia e Settimello. Il nuovo "manico" Federico Montagnolo può praticamente già iniziare a lavorare con la rosa definita quasi al 100%. Il Chiesanuova punta ad un campionato tranquillo, ma nel frattempo ha annunciato come novità parallela un progetto "in rosa": la dirigenza allestirà infatti anche una prima squadra femminile che parteciperà al campionato di Promozione della prossima stagione. Chiusura con il Montemurlo, che a breve comunicherà il nuovo mister pronto a prendere il posto di Filippo Ermini (passato in Prima all’Atletico Casini Spedalino). Per il momento però, il sodalizio montemurlese registra la partenza di Simone Carlesi, che ha salutato il gruppo accettando l’offerta dell’AM Aglianese.

Giovanni Fiorentino