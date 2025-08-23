L’Union è pronta: "Una squadra forte"

Poche ore ancora e l’Union Basket Prato darà il via alla stagione 2025/26. Lunedì alle ore 20 infatti la squadra si radunerà alla palestra Buzzi per iniziare la preparazione che la porterà a disputare il campionato di serie C Unica.

In panchina, per il terzo anno consecutivo, ci sarà coach Tommaso Paoletti, arrivato in corsa all’Union Basket nella stagione 2023/24 portandola all’ammissione in questa categoria e nello scorso campionato artefice della storica qualificazione ai playoff promozione. Ora dunque si riparte con tante novità nel roster dopo un’estate particolarmente intensa dal punto di vista del mercato: "Sono molto contento della squadra che la società è riuscita ad allestire – afferma il coach -. Abbiamo lavorato due mesi e mezzo con contatti quotidiani: il lavoro fatto dai nostri dirigenti è stato davvero importante. Ci siamo mossi tutti con grande sintonia, abbiamo preso i giocatori che volevamo e, alla fine del mercato, ci siamo ritrovati con una squadra che probabilmente è persino più forte di quanto avessimo immaginato e sperato di costruire".

"Sono molto felice – prosegue Paoletti – dei ragazzi che sono rimasti e di quelli che ritornano in squadra, come Agnoloni e Petri. Sono entusiasta del mercato fatto (sono arrivati Regoli, Falaschi e Antonini, ndr): siamo contenti e pronti". Ma quali potranno essere gli obiettivi dell’Union Basket: "Con una squadra del genere non possiamo nasconderci – ammette il coach -. La società è stata brava anche a migliorare e ampliare numericamente lo staff che seguirà la prima squadra, e questo dimostra che stiamo provando a crescere sia a livello dirigenziale, sia a livello tecnico e di giocatori. Sarà sicuramente uno stimolo importante per tutti, con la speranza di trascinare sempre più persone in palestra a vederci e a fare il tifo per noi".

Massimiliano Martini