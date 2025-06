Calcio dilettantistico: trasferimenti e novità tra Prima e Terza Categoria

Il mercato del calcio dilettantistico è già nel vivo. Si parte dalla Prima Categoria, dove continuano le operazioni in uscita per il Viaccia: il centrocampista diciannovenne Griseld Bashkimi ha accettato la proposta dell’AM Aglianese. Il club retrocesso dalla Promozione dopo sette anni ripartirà da un nuovo allenatore, ma le possibilità di un ripescaggio sembrano ad oggi ridotte al lumicino. Restando in categoria, il Maliseti Seano dovrebbe scegliere la continuità: manca ancora la comunicazione ufficiale del club, ma è difficile pensare che i dirigenti non siano intenzionati a confermare sulla panchina Jacopo Masi. Il giovane mister, alla prima vera esperienza da allenatore di una prima squadra, ha centrato una salvezza dal sapore dell’impossibile, soprattutto per come si erano messe le cose a metà del campionato. Ed avrà con tutta probabilità la possibilità di riprovarci.

Scendendo in Seconda Categoria, continuano gli innesti del Mezzana: il direttore sportivo Matteo Giusti, proprio nelle scorse ore, ha messo a disposizione del nuovo tecnico Leonardo Tinti il difensore Lorenzo Calamai (arrivato dal CSL Prato Social Club). Novità anche in casa Chiesanuova: il club ha esternato l’intenzione di allestire una prima squadra femminile (il Chiesanuova Women) che disputerà il prossimo campionato di Promozione. Sempre in Seconda c’è La Querce, che in attesa di rinforzi per i "grandi" sta concentrandosi sulle conferme del settore giovanile: la dirigenza ha annunciato le conferme per quanto riguarda l’U18 Regionale di Emanuele Tuka e Matteo Dimeo.

In chiusura, c’è la Terza Categoria: il San Giusto neo-retrocesso sta guardandosi intorno per allestire un organico competitivo, ma non ha del tutto abbandonato le speranze di un ripescaggio. Ipotesi piuttosto complicata (perché dipenderà dal numero di squadre che rinunceranno all’iscrizione) ma meno remota oggi rispetto a poche settimane fa.

Giovanni Fiorentino