Nel mirino attaccante e centrale. Il grande sogno diventa Mulattieri

È un mercato in divenire quello che sta portando avanti il ds Stefano Melissano, con molti contatti avviati e idee ben chiare, in linea con i parametri economici-finanziari del club bianco che impongono un ridimensionamento del monte ingaggi ai livelli della Serie B. Il tutto per non incorrere più, in futuro, a pesanti passivi di bilancio come quelli che saranno evidenziati al 30 giugno (si parla di oltre 17 milioni di euro di rosso). Il 14 luglio gli Aquilotti si ritroveranno a Follo, per poi partire tre giorni dopo alla volta del ritiro di Santa Cristina. Per quella data mister D’Angelo potrebbe contare su qualche nuovo innesto, in primis un centrale difensivo e un attaccante centrale, con l’aggiunta, in corso d’opera, di un altro difensore centrale (se partirà Wisniewski), un centrocampista, un esterno sinistro e un altro attaccante se uscirà Colak. In quest’ultimo caso, potrebbero generarsi opportunità interessanti ad agosto. È il caso dello spezzino Samuele Mulattieri del Sassuolo che nutre la speranza di giocare in Serie A con gli emiliani, opportunità legata a doppio filo alla conferma o meno in neroverde di Andrea Pinamonti. Qualora, il forte attaccante arcolano dovesse vedere chiuse le porte della massima serie, si potrebbero spalancare quelle dello Spezia, fermo restando i nodi dell’ingaggio del giocatore. Un discorso a più breve raggio riguarda il centrocampista spezzino Giulio Maggiore, per il quale potrebbe profilarsi una risoluzione consensuale del contratto con la Salernitana. Con la partenza di Bertola verso Udine e quella probabile di Wisniewski (l’Udinese su di lui), ci sarà la necessità di tappare la falla con due nuovi innesti di qualità. Nella lista della spesa, anche se non è una priorità, figura Alessandro Fontanarosa, di proprietà dell’Inter. Se poi partirà Salvatore Esposito, destinazione Besiktas o Parma, occhi puntati sul 21enne Lorenzo Amatucci della Fiorentina. Restano in ballo gli attaccanti Gabriele Artistico (Lazio), Gennaro Borrelli (Brescia) e il centrocampista Matteo Dagasso (Pescara). Infine, se Chichizola andrà a Modena, resterà Crespi con Mascardi e Sarr.

Fabio Bernardini