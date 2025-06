Calciomercato dilettantistico: Scandicci e Poggibonsi protagonisti con nuovi acquisti

Nel calciomercato dilettantistico si registrano acquisti mirati e con importanti conferme, che promettono di animare le prossime settimane di trattative. In serie D, lo Scandicci dopo l’uscita del bomber Niccolò Del Pela, ha provveduto a sostituirlo con l’attaccante Matteo Carlotti, ex Colligiana. Inoltre, i Blues per rinforzare il reparto offensivo, avrebbero raggiunto l’accordo con l’attaccante Filippo Mugelli del Figline, e dalla stessa società starebbero corteggiando anche il centrocampista Leonardo Torrini. Invece, il numero uno del Poggibonsi, Francesco Pacini, oltre alle richieste del Viareggio e Montevarchi, avrebbe anche una trattativa con il Follonica Gavorrano (che spera di essere ripescato). A Gavorrano, Pacini ritroverebbe il diesse Jacopo Galbiati e il suo allenatore Francesco Baiano, ex Poggibonsi. L’attaccante fiorentino Vieri Regoli (91) attualmente in forza al Livorno sarebbe molto corteggiato dal Siena che sta cambiando diverse pedine. L’allenatore di Certaldo, Paolo Indiani, dopo aver vinto l’undicesimo campionato in carriera, dovrebbe separarsi dal Livorno, tentato di accettare le lusinghe del presidente del Grosseto.

Nel Montevarchi si vocifera che il diesse Giorni per sostituire il portiere Emanuele Conti che andrà alla Colligiana del fiorentino Marco Guidi, punterebbe su Jacopo Pagnini del Figline. In uscita dal Montevarchi c’è il difensore Tommaso Artini che andrà al Sansovino, assieme al centrocampista Jacopo Cacioppini del Foiano.

Al Tau Calcio c’è l’ufficialità che Simone Venturi non rimane: al suo posto arriverà probabilmente Ivan Maraia.

In Eccellenza, il Grassina ha riconfermato gli attaccanti Diego Rossi Lottini (03) e Domenico Colasuono (03), più il centrocampista Federico Dini (01). Per la Promozione, la neopromossa Barberino Tavarnelle ha raggiunto l’accordo con l’allenatore Stefano Lacchi che sembrava destinato alla panchina del Fiesole per sostituire Selvaggio. Il Montagnano ha preso il centrale difensivo Daniele Pedrelli dalla Baldaccio. Il Firenze Ovest per il centrocampo ha inserito Lorenzo Ridolfi (classe 2000), proveniente dalla Sestese. L’Audax Rufina avrebbe concluso con l’attaccante Alessandro Ceramelli, mentre in uscita ci sono Trincia, Dreucci, Sepe e Minischetti (2003), quest’ultimo torna al Pontassieve che in rosa ha inserito in anche Lunghi e Bonechi. Il Cerbaia si è assicurato Elia Marinai (2006) portiere dalla Juniores del San Donato Tavarnelle, Pietro Cirri, trequartista 2007 dalla Sancascianese e Tommaso Braconi (2006), centrocampista arrivato dal Montelupo.

Giovanni Puleri