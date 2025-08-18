Calciomercato dilettanti. L’ora degli ultimi colpi

Manca sempre meno all‘inizio dei campionati e il calciomercato arriva alle battute finali: le compagini di Prato e provincia sono quasi pronte ed i prossimi giorni serviranno ai dirigenti per tentare di sfruttare le ultime eventuali occasioni per cesellare ulteriormente le rose. In Prima Categoria, Il Casale Fattoria ha ufficializzato l‘arrivo di Matteo D‘Amico, attaccante classe 2006 proveniente dalla Zenith. E il Poggio a Caiano ha sistemato lo staff tecnico: dopo la conferma di coach Massimiliano Marchetti ("nocchiero" della squadra che ha vinto lo scorso campionato di Seconda Categoria) la dirigenza ha annunciato l‘arrivo di Jacopo Ceccherini come preparatore dei portieri, mentre Simone Scaramelli è stato confermato come preparatore atletico. In Seconda Categoria, la Virtus Comeana ha confermato Andrea Gravante sulla propria panchina: il gruppo si ritroverà oggi, per poi sostenere un‘amichevole "in famiglia" con i ragazzi della "juniores" ed un test match contro La Libertà Viaccia. L‘attesa, a Comeana, è per il derby di Coppa Toscana con la Polisportiva Naldi, con andata il prossimo 7 settembre e ritorno il 14 settembre successivo. Tutto pronto anche in casa La Querce: a breve sarà presentata la rosa definitiva, con il ritrovo previsto al Becheroni per il prossimo 25 agosto. La Libertà Viaccia ha comunicato il ritorno di Massimo D‘Ambrosio, ad implementare l‘organico su cui farà affidamento il confermatissimo mister Sensi chiamato a far bene anche in Seconda (dopo aver vinto il campionato di Terza pochi mesi fa). Prosegue la "campagna acquisti" del "nuovo" Montepiano, che sarà ai nastri di partenza della Terza Categoria 2025/26 dopo un anno di inattività: Leonardo Flamingo, Federico Cangiloli, Alessandro Chiaramonti, Giulio Storai e Daniele Carpentieri sono gli ultimi giocatori annunciati in ordine cronologico tra quelli a disposizione del nuovo tecnico Antonio Cavicchi. E sempre in Terza, continuano infine le riconferme in casa Carmignano: mister Pulidori potrà contare sul capitano Stefano Del Guerra, oltre che sull‘attaccante Margis Muca, sui difensori Lorenzo Calamai, Raffaele Flamingo e Simone Ferrari

Giovanni Fiorentino