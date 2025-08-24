Rugby, i Cavalieri puntano sul Montano per la Serie A : debutto contro Firenze

Prato, 24 agosto 2025 – Dopo quasi due anni, i Cavalieri si ritroveranno domani al "Montano" per l'inizio della preparazione. E l'impianto di viale Galilei, rinnovato con un nuovo campo in erba sintetica al termine dei lavori conclusi nelle scorse settimane, dovrebbe ospitare anche il primo match casalingo degli uomini di Alberto Chiesa nel prossimo campionato di Serie A2 (fissato per il 26 ottobre prossimo contro l'UR Firenze). Di certo c'è che il Montano ospiterà il primo test amichevole di capitan Puglia e soci, quello del 20 settembre prossimo contro il Livorno. Oltre alla terza amichevole pre-campionato dei tuttineri, il 5 ottobre prossimo con Calvisano. La ciliegina sulla torta sarà rappresentata a quanto pare proprio dal derby con Firenze, ma l'intenzione del club è quella di puntare sul Montano come alternativa al Chersoni anche per le successive gare in casa. Ripartendo magari, dopo la sfida interna con Firenze, da quella del 30 novembre in casa contro il Rugby Roma Olimpic.

Il 7 dicembre, i “tuttineri” andranno invece nelle Marche per l'inedita sfida con San Benedetto, per poi scendere in Abruzzo il 14 dicembre per sfidare L'Aquila (in un “revival” degli anni dell'Eccellenza) e chiudere così l'anno. La “sfida di cartello” del nuovo anno sarà senza dubbio quella con la Lazio, che due stagioni fa valeva un posto per i playoff e che con tutta probabilità anche stavolta sarà decisiva: il 18 gennaio (sette giorni dopo aver ricevuto la Roma Rugby) i Cavalieri andranno nella capitale per affrontare i biancocelesti. Il girone d'andata si chiuderà il prossimo 25 gennaio contro la Polisportiva Paganica, per poi ricominciare contro Civitavecchia e confrontarsi nuovamente con le altre compagini. M il “cuore” del movimento rugbistico “senior”, insomma, sembra pronto a spostarsi da Iolo a Santa Lucia.

G.F.