Autodromo del Mugello, torna 'Karting in Piazza' nel segno della sicurezza stradale

Firenze, 21 agosto 2025 – L'emozione di guidare un kart e l'apprendimento delle regole fondamentali della sicurezza stradale si incontrano ancora una volta al Mugello Circuit, con il ritorno di “Karting in Piazza”. La manifestazione, ideata da ACI Sport e promossa dall'Automobile Club Firenze, si terrà presso l'Autodromo Internazionale del Mugello nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre. L'obiettivo principale della manifestazione è sensibilizzare i giovani partecipanti alla sicurezza stradale e alla mobilità ecosostenibile. I bambini e il go-kart, basta inserirli nella stessa frase, per instillare nei genitori una serie di emozioni, riserve, paure. Ma anche domande, specie se vostro figlio o vostra figlia ha mostrato un interesse per questo sport. La prima, inevitabile a prescindere dalle latitudini e longitudini, riguarda l’età minima per cominciare. La risposta c’è e infatti quest'evento è un'opportunità unica per i bambini tra i 6 e i 10 anni (altezza massima 1.50 mt) di vivere un'esperienza indimenticabile e formativa. La partecipazione è completamente gratuita, previa prenotazione e autorizzazione dei genitori o tutore legale. Quest'anno, l'iniziativa si arricchisce di un'importante novità: un veicolo appositamente adattato renderà il percorso accessibile anche ai bambini con disabilità, promuovendo l'inclusione e il divertimento per tutti. “Karting in Piazza” prevede un percorso formativo strutturato in una fase teorica e una pratica. Sotto la guida esperta di tecnici ACI Sport, i partecipanti apprenderanno le 10 Regole d'Oro della Sicurezza Stradale FIA, fondamentali per una guida consapevole e sicura. Nella fase teorica, i bambini verranno introdotti alle nozioni basilari del codice della strada e all'importanza del rispetto delle regole. Successivamente, la fase pratica li vedrà al volante di kart elettrici, appositamente adattati e limitati per la loro età. I kart saranno guidati su un percorso protetto e sotto la costante supervisione di istruttori qualificati, garantendo la massima sicurezza e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento ce ne fosse bisogno. Gli addetti alla sicurezza sono pronti subentrare in pista in caso di necessità. Per prenotare e per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 055-2486244, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13 e dalle 15,00 alle 17,30.