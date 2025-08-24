La prima cicloturistica del Casentino è partita con piu' di 300 iscritti

Arezzo, 24 agosto 2025 – La Casentina, la carica dei 300

La prima cicloturistica del Casentino e' partita con piu' di 300 iscritti

Il Sindaco Antonio Fani: “Siamo felicissimi per questa grande adesione”.

Alla partenza della prima edizione de La Casentina questa mattina nella piazza principale di Strada in Casentino erano presenti più di 300 iscritti, di cui cento con le bici d'epoca. Un grande successo salutato dagli organizzatori, da MTB Casentino, dal Sindaco di Castel San Niccolò Antonio Fani, dall'assessore Valentina Cenni di Pratovecchio Stia, dal Consigliere regionale Vincenzo Ceccarellli.

Alla prima cicloturistica storica della vallata del Casentino hanno partecipato attivamente. anche tanti amministratori come il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni e l'Assessora allo Sport di Bibbiena Francesca Nassini partita dalla griglia con le loro bici.

La è stata da subito sostenuta anche da amministrazioni che si sono strette attorno all'idea di una manifestazione casentinese unita da promuovere e valorizzare: Castel san Niccolò ovviamente, Poppi, Bibbiena, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio Stia.

Nato dalla passione di un gruppo di amici per le due ruote e dalla iniziativa dell'amministrazione di Castel San Niccolò, il progetto ha ottenuto da subito il sostegno di tante aziende e tanti imprenditori della vallata che si sono innamorati dell'idea. Accanto ai main sponsor Estra, Cantina Fregnan, Borgo Corsignano e Fattorie di Celli, si sono raccolte tante altre realtà produttive che sono presenti in modo diverso all'intero degli oltre 300 sacchi gara e nei percorsi.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio anche dalla Giunta e dal Consiglio della Regione Toscana.

La Casentina ha strette collaborazioni e partnership con altre otto cicloturistiche storiche che stamattina erano presenti con alcuni rappresentanti in bici storiche.