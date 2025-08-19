Di corsa con la ‘5 Passi in Val Carlina”

Lizzano in Belvedere, 19 agosto 2025 – Il prossimo 24 agosto si correrà la 16ª edizione dei “5 Passi in Val Carlina – Memorial Giorgio Pasquali”, con partenza da Lizzano in Belvedere (Bologna).

La manifestazione prevede una gara competitiva di 18,5 km, un percorso non competitivo di 9 km e corse dedicate ai più piccoli, su distanze adeguate alla loro età.

Un successo che negli anni si è consolidato grazie all’instancabile lavoro dei volontari, capaci di offrire ai partecipanti non solo un percorso suggestivo e sicuro, ma anche un’esperienza di accoglienza unica. La passione per la corsa, unita alle tante opportunità che il territorio mette a disposizione – piscina, bici, MTB, cavalli, trekking – e al forte spirito di solidarietà, rendono questa gara un appuntamento speciale e irrinunciabile.

Fondamentale il contributo delle realtà locali: l’Avis di Lizzano in Belvedere, impegnata nella promozione della donazione, l’Agd – Associazione Giovani Diabetici, guidata dal presidente Salvatore Santoro, la BCC Felsinea, e naturalmente il gruppo organizzatore dei Runners Maratoneti Berzantina.

Da segnalare anche la preziosa presenza della Croce Rossa Italiana, la cui attività è stata potenziata grazie alla donazione di un defibrillatore da parte della ETS Regalami un sorriso, media partner dell’evento, che ha reso operativa la nuova ambulanza.

