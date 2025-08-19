A Porcari torna la “Corsa dei 100”

Porcari (Lucca), 19 agosto 2025 – A Porcari giovedì 21 agosto torna “La corsa dei 100”, con ritrovo al campo sportivo di Porcari dalle 17.

Partenza della gara alle 19. Prevista una gara competitiva di 12 km e percorsi ridotti di 3 e 7 km per non competitivi e camminatori. Nata per celebrare i 100 anni di fondazione del Comune di Porcari, la manifestazione è divenuta negli anni un appuntamento imperdibile di metà agosto. Grazie all’impegno dell’Atletica Porcari, la gara richiama in media oltre 500 partecipanti, tra competitivi e camminatori, pronti a sfidarsi su un percorso suggestivo e impegnativo, caratterizzato da continui saliscendi che conducono al celebre quercione millenario. I concorrenti potranno usufruire delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione presso il campo sportivo. Alle premiazioni sarà consegnato un premio speciale, offerto dalla famiglia di Marco Matteoni, in memoria del figlio prematuramente scomparso. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

